La Mancomunidad del Noroeste estudia recurrir el reparto de fondos estatales del Ministerio de Turismo que ha realizado el Gobierno Regional

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia excluyó a la Mancomunidad del Noroeste en favor de Yecla en el reparto de fondos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destinados a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el ejercicio 2021, pese a que el proyecto de la Mancomunidad del Noroeste obtuvo más puntuación que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Yecla: 72 puntos frente a 71,50 según recoge el acta de la reunión del Comité Consultivo a la que ha tenido acceso Onda Cero y que se celebró el 29 de octubre de 2021 por videoconferencia.

Sin embargo, en la propuesta de reparto de fondos que la Comunidad Autónoma elevó al Ministerio y que publicó el BOE el pasado 13 de enero, solo aparecen los planes de seis municipios que se repartirán un montante total de 21,6 millones de euros y en la relación no figura el plan presentado por la Mancomunidad del Noroeste sino el presentado por Yecla.

PSTD Caravaca de la Cruz. Camino a Caravaca 2024 (Ayuntamiento Caravaca de la Cruz) 4.150.000 millones

PSTD Lorca Conectando con el Patrimonio (Ayuntamiento de Lorca) 2.750.000 millones

PSTD Bahía Mazarrón (Ayuntamiento de Mazarrón) 4.150.000 millones

PSTD Cartagena Legado Mediterráneo (Ayuntamiento de Cartagena) 4.150.000 millones

PSTD Yecla ES+ (Ayuntamiento de Yecla) 3.300.000 millones

PSTD Jumilla Turismo Sostenible (Ayuntamiento de Jumilla) 3.000.000 millones

En la Región de Murcia se presentaron a la convocatoria un total de 14 planes que fueron puntuados por técnicos del Ministerio y por técnicos de la CARM. Según la Estrategia pactada por el Ministerio con las CCAA en la Conferencia Sectorial, solo serían declarados APTOS los proyectos que obtuviesen más de 70 puntos y solo siete proyectos superaron esa puntuación. Fueron declarados NO APTOS al no superar la puntuación de 70 puntos los proyectos presentados por Aledo, Campos del Río, Archena, Alcantarilla, Murcia, San Javier y Cieza.

Caravaca 82,50 puntos

Lorca 80,50 puntos

Jumilla 79,50 puntos

Mazarrón 78,50 puntos

Cartagena 75,50 puntos

Mancomunidad del Noroeste 72 puntos

Yecla 71,50 puntos

El alcalde de Mula y actual presidente de la Mancomunidad del Noroeste, Juan Jesús Moreno, sigue esperando que el Consejero de Turismo, Marcos Ortuño, les reciba para darles una explicación. Quieren saber por qué han quedado fuera de la convocatoria teniendo más puntos. Marcos Ortuño se comprometió a recibirles el pasado 23 de diciembre, pero se suspendió por motivos de agenda y siguen esperando.

El ITREM remitió al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo su Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Región de Murcia donde informa de que Yecla "es un destino de interior que apuesta por el enoturismo" y además por forma parte de la Red DTI (Destino Inteligente).

Lo extraño, y así lo están analizando los servicios jurídicos de la Mancomunidad del Noroeste, es que el plazo legal de presentación de proyectos para recibir fondos del Ministerio de Turismo finalizó a finales de septiembre de 2021 y el municipio de Yecla no se adhirió a la Red DTI (Destino Inteligente) hasta el 13 de octubre de 2021.

"Hay criterios que no digo que no sean reales, pero al final podemos entender que son subjetivos como es estar adherido a la red DTI de Destino Inteligente. Cuando fuimos a esta convocatoria no era algo que al principio fuese uno de los requisitos que nosotros deberíamos haber tenido en cuenta para optar a esas ayudas. Hay cosas que a nosotros no nos cuadran mucho" relata el alcalde de Mula y presidente de la Mancomunidad del Noroeste.

Por otra parte, según los documentos a los que ha tenido acceso Onda Cero, la primera intención del ITREM, así consta en un primer borrador de plan territorial, fue excluir también Jumilla, pero su alcaldesa amenazó con recurrir puesto que su plan había sido el tercer mejor valorado al obtener 79,50 puntos.

La Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Noroeste se reunirá la semana que viene para analizar toda la documentación y decidir si recurren la asignación de fondos "porque no podemos entender que teniendo una puntuación mayor no nos den una explicación. Queremos saber qué ha pasado para que seis municipios del interior, de una comarca desfavorecida que lucha contra la despoblación, se quede fuera de una convocatoria tan importante".

El alcalde de Cehegín, Jerónimo Moya, ha dicho a Onda Cero que están analizando la documentación. También espera una explicación del consejero Ortuño.

La Mancomunidad del Noroeste está integrada por los municipios de Caravaca de la Cruz, Bullas, Moratalla, Mula, Cehegín y Calasparra. La Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste nació en 2003 bajo el impulso del Año Jubilar In Perpetuum de Caravaca.

La Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está dotada con 615 millones de euros de los que 21,6 han correspondido a la Región de Murcia.