Política

López Miras invita a celebrar “el orgullo de ser como somos” con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía

López Miras pide no se quite importancia a las leyes y que no se ponga en cuestión aquellos que funcionado eficazmente durante décadas con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia