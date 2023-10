López Miras critica el déficit de medios en el CATE de Cartagena y pide al Gobierno central más recursos

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha criticado el "déficit" de medios y recursos humanos del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena y ha pedido al Gobierno de España que invierta "más recursos" y que informe con "transparencia" al respecto.

En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado por este asunto, López Miras ha señalado que es una situación que le "preocupa muchísimo" pero ha afirmado que "no es una sorpresa".

"Esto ya no sorprende a nadie", según el presidente autonómico, quien ha afirmado que es un "déficit" y un "problema estructural" que el Gobierno de España "no ha querido abordar" y sobre el que, además, "no da ningún tipo de explicación".

Ha lamentado que "faltan recursos humanos" y "medios" para atender una situación "crítica". Además, ha considerado que "no tenemos que perder nunca la perspectiva de que estamos hablando de un drama humanitario".

A su juicio, "hay que invertir más recursos". Ha criticado que "es un déficit estructural que tiene el CATE en Cartagena", sobre el que "nadie da explicaciones" en referencia al Gobierno de España, que es "quien tiene que darlas".

"Hemos visto durante este fin de semana lo que ha pasado y nadie nos informa", según López Miras, quien ha tachado de "inconcebible" que "tengamos que leer por los medios de comunicación las personas que han llegado, si se han podido identificar, si no, o si han tenido que llevarlas a las estaciones de autobús de distintos municipios de la Región".

Mientras tanto, ha reprochado que "nadie de la Delegación del Gobierno ni del Gobierno de España ha dado una sola explicación". "Nadie ha dado una sola justificación y nadie ha transmitido ninguna información ni al Gobierno de la Región de Murcia ni a ningún ayuntamiento de la Región", según el presidente autonómico, quien cree que "esto es inadmisible".

A su parecer, "estamos en una situación que es muy delicada" y que "requiere los esfuerzos necesarios y el compromiso necesario por parte del Gobierno de España".

En este sentido, ha lamentado que "no hay transparencia" porque "nadie ha informado de ninguna de las circunstancias de este fin de semana", ni ha habido "ni una sola explicación por parte de la Delegación del Gobierno".

En segundo lugar, ha reclamado "los medios que sean necesarios" y, de hecho, ha remarcado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "lo están demandando".

A su juicio, el Gobierno de España "tiene que poner y depositar los recursos que sean necesarios en ese CATE en Cartagena", para "identificar a aquellas personas que vengan y para seguir todo el proceso que establece nuestra legislación".

Unidad de acción

Por otro lado, López Miras ha querido aclarar que el Gobierno regional "es uno" y, por lo tanto, tiene "unidad de acción y unidad de declaraciones". Así, ha asegurado que él no va a valorar "lo que dicen unos consejeros sobre otros".

"La situación de la inmigración ilegal es una situación que nos preocupa muchísimo en la Región de Murcia, en primer lugar, porque es un drama humanitario y, por lo tanto, hay que actuar contra las mafias que lo están propiciando", ha aseverado.

En segundo lugar, ha considerado que la Unión Europea "tiene que actuar" porque "este no es un problema ni de Cartagena, ni de la Región y, ni tan siquiera, de España".

En su opinión, la Unión Europea "tiene que establecer medidas y una acción política unitaria y común para eliminar las mafias que están haciendo que lleguen esos inmigrantes de la manera infrahumana en la que están llegando y que están jugando con sus vidas".

"En tercer lugar, si en las pateras van personas que pertenezcan a las células yihadistas o no, pues yo atenderé a lo que digan los informes de la Policía Nacional y Guardia Civil", según López Miras, quien cree que los servicios de información e investigación de estos Cuerpos "serán los que puedan dar la mejor información sobre esto".