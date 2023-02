López Miras avanza la inmediata promoción de la Región para aumentar la conectividad aérea

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció que su Ejecutivo lanzará el próximo lunes la campaña de proyección nacional e internacional de la Región a través del Aeropuerto Internacional Juan de la Cierva para situar a la Región de Murcia como “destino turístico preferente a través del aumento de los destinos aéreos”.

López Miras, que hizo este anuncio durante la inauguración del Foro ‘En futuro: Región de Murcia’, organizado por el diario La Verdad, destacó que el turismo es “un sector clave en nuestro desarrollo y se consolidará a lo largo de todo el año con más vuelos”. Así, explicó que el objetivo de la “inmediata promoción” es favorecer la conectividad aérea con nuevos países europeos como Francia o con ciudades españolas como Madrid y Barcelona.

Para el máximo mandatario autonómico, es necesaria una Región de Murcia “mejor conectada”, algo a lo que debe contribuir el “total desarrollo” del Corredor Mediterráneo, la llegada de la Alta Velocidad a Lorca y Cartagena y la puesta en marcha de la ZAL en ésta última. En relación al AVE, reafirmó la importancia de contar con “un servicio más directo, con más trenes y más frecuencias”.

En esa línea, denunció el escaso apoyo mostrado por el Gobierno central en otros asuntos que también preocupan a la Región, como el sistema de financiación autonómica actual, la partida de 54 millones de euros dirigidos inicialmente a la recuperación del Mar Menor y desviados posteriormente a Sevilla; o el recorte del trasvase Tajo-Segura sin ningún informe técnico que lo avalase.

Para el jefe del Ejecutivo autonómico, estas cuestiones perjudican no sólo a “sectores esenciales para la Región de Murcia, como el agroalimentario o el transporte”, sino que lo hacen al conjunto de España, convirtiéndose en la “principal amenaza a ese camino de libertad, moderación, estabilidad y crecimiento” que se está impulsando desde el Gobierno regional. Según López Miras, la Administración “debe ser una herramienta útil para la sociedad, no una permanente fuente de obstáculos desde la imposición ideológica y el control permanente de los recursos, como otros parecen pensar”.

La Región de Murcia, la que más crece

López Miras también ha destacó que "la Región de Murcia lidera el crecimiento económico en España y es la comunidad que más crece" desde la pandemia, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Así, el crecimiento del PIB en 2022 alcanzó el 3,2 por ciento, situando a la Región como la tercera comunidad con mayor crecimiento de España y como una de las primeras en recuperar y superar el PIB anterior a la pandemia.

“Esto ha sido consecuencia de las políticas de moderación fiscal llevadas a cabo por el Gobierno regional”, explicó López Miras. Entre esas políticas se encuentran la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones; la reducción del tramo autonómico del IRPF o las bonificaciones impulsadas para ayudar a quien más lo necesitan, que han permitido alcanzar una recaudación récord de 402 millones de euros.

“Estamos demostrando que las políticas de libertad económica y moderación fiscal protegen las economías familiares al tiempo que fortalecen el Estado del Bienestar”, aseveró, al tiempo que subrayó la apuesta de su Ejecutivo por otras materias clave para el crecimiento de la Región de Murcia como el desarrollo tecnológico, la investigación o la industria de la defensa; el impulso la hidrógeno verde o la constante modernización de las empresas que se ubican en Escombreras y que son “modelo de innovación y marca Región de Murcia”.

El presidente detalló otras actuaciones impulsadas durante esta legislatura y desglosó así otra de las actuaciones en materia de vivienda anunciada recientemente, una línea de ayudas para aliviar la subida de los tipos de interés de las hipotecas. “Se trata de un balón de oxígeno para más de 27.000 familias de la Región de Murcia cuyas rentas estén por debajo de los 31.000 euros y para lo que vamos a destinar 8 millones de euros ampliables hasta los 12 millones si fuera necesario” explicó.

Sobre el aumento de precios y su impacto en los hogares, López Miras aseguró que “el Gobierno central debe tomar decisiones contundentes para apoyar a las familias, a las que tanto se está perjudicando, y que tan difícil lo tienen para llegar a fin de mes”.

“Nos encontramos cada día con rebajas de condenas a violadores por la Ley del Sólo Sí es Sí, o con uno de los mayores casos de corrupción, el del socialista Tito Berni y compañía, pero no se habla de lo importante: que las familias no pueden llegar a final de mes, y que el Gobierno de España debe tomar decisiones ya. Tienen que bajar impuestos y dar ayudas directas a las familias, que ven que los alimentos suben cada vez más y no tienen ningún apoyo”, lamentó López Miras.