López Miras anuncia acciones legales, políticas e institucionales contra el cierre del trasvase Tajo-Segura

El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha calificado de "indecente" la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica y del Gobierno de España de ir cerrando gradualmente el trasvase Tajo-Segura hasta su cierre definitivo en 2027 al elevar gradualmente los caudales ecológicos.

"Uno de los motores agrícolas de España es el campo de Cartagena. El 80% de la agricultura de esta zona depende del trasvase Tajo-Segura y lo que ha dicho el ministerio es que en 2027 la agricultura será inviable y las familias tendrán que buscarse otra ocupación y lo que aportan al PIB las exportaciones del campo de Cartagena tendrán que sustituirse por otra actividad si es que se puede. El rechazo es frontal. Esto es una barbaridad, es inadmisible, es indecente" ha dicho el presidente López Miras.

El presidente, que ha vuelto a pedir una nueva reunión al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para tratar sobre este asunto "que estoy convencido que volverá a rechazar", resalta que la decisión del Ministerio de aumentar gradualmente los caudales ecológicos del Tajo "solo responde a la unilateralidad política del ministerio y del gobierno de Pedro Sánchez. No es justo, no es coherente, no atiende a ningún cuestión técnica".

El Jefe del Ejecutivo regional anuncia que emprenderá acciones legales, políticas e institucionales y participarán de cuantas manifestaciones realicen los regantes. "Haremos todo lo que tengamos que hacer para que en 2027 no se cierre el trasvase Tajo-Segura".