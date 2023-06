Un juzgado investiga la presunta actividad ilegal de una macrogranja de cerdos de Puerto Lumbreras autorizada por la CARM

Un representante de la la mercantil Jisap deberá declarar el próximo 16 de octubre en calidad de investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Lorca. Todo arrancó a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción en abril de 2021 que fue admitida a trámite por el juzgado en enero de 2022.

Según ha relatado a Onda Cero el abogado de Ecologistas en Acción, José Manuel Muñoz, este empresario presentó una declaración responsable para arreglar el tejado de las dos naves existentes en el paraje El Campillo de Puerto Lumbreras y terminó construyendo seis naves nuevas, sala de incineración, balsa de purines, embalse de agua....

"Si ves aquello te das cuenta de que se trata de todo un complejo ganadero. Y todo se ha hecho sin licencia urbanística del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras porque el Plan General está paralizado y no podían dar permiso. También carece de licencia de actividad. Y según el número de cerdas, requiere de una Autorización Ambiental Integrada que tampoco tiene. ¿Cómo la CARM está permitiendo la actividad de esa macrogranja porcina sin haber comprobado nada? Es más, hay un certificado de la Dirección General de Ganadería que dice que tienen autorizadas 1888 cabezas de ganado cuando no cumple ninguno de los requisitos. Es un absoluto descontrol. Tampoco hay informe favorable de la CHS, invade zona de rambla, no se sabe nada de la gestión de los purines. Se trata de animales que van a matadero, cómo se controla eso si es ilegal. Es como dijéramos que están funcionando en B" relata.

Según el informe de Seprona de la Guardia Civil ordenado por el juzgado al que ha tenido acceso Onda Cero, las seis naves (cuatro nuevas y dos reformadas) donde se albergan los animales ocupan una superficie de 14.428 m2. Pero hay más conclusiones por parte de la Guardia Civil:

Las obras realizadas en la parcela de ampliación de la explotación ganadera existente, con la construcción de nuevas naves y otras obras, se ha realizado sin la Licencia Urbanística correspondiente.

En el Registro Regional de Explotaciones Porcinas, es decir en el REGA, el número de naves autorizadas es inferior al número de naves existentes actualmente en dicha explotación, teniendo autorizadas 2 naves y actualmente hay 6.

Se está realizado el ejercicio de una actividad, careciendo de Licencia de Actividad actualizada a la modificación sustancia realizada en dicha explotación ganadera.

La reforma de las balsas de purines se han realizado ocupando las zonas de protección de cauce de dominio público hidráulico careciendo de autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Se ha construido un embalse para agua, careciendo de las correspondientes autorizaciones y además para la construcción del mismo se ha realizado un desmonte sin tenerlo autorizado.

Ecologistas en Acción pide al juez más imputaciones

La organización ecologista acaba de dirigir un escrito al juzgado en el que también pide la imputación de la alcaldesa de Puerto Lumbreras por un presunto delito contra Ordenación del Territorio y Urbanismo

La organización ecologista pide al juez que María Ángeles Túnez sea citada a declarar en calidad de investigada por permitir la construcción de una macrogranja de cerdos en el paraje El Campillo sin la correspondiente licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Pese a que la organización ecologista registró el primer escrito de denuncia ante el consistorio lumbrerense el 10 de julio de 2020 y lo reiteró el 24 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras no incoó el correspondiente expediente de infracción urbanística hasta finales de 2022. "El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha tardado más de dos años en incoar expediente sancionador por construir sin licencia y una vez que el juez se puso a investigar" dice Muñoz.

La primera inspección municipal a la macrogranja denunciada no la realizó la arquitecta municipal hasta el 23 de diciembre de 2021 con el objetivo, dice su informe, de comprobar la ejecución de nuevas construcciones de donde se marchó sin realizar las comprobaciones pertienentes: "Se observa la existencia de nuevas edificaciones para albergar ganado y de servicios para el personal de la explotación. Se habrá de comprobar si cuentan con la preceptiva licencia de obras. No estando en disposición de acceder al recinto en el que se encuentran dichas edificaciones cumpliendo con los criterios de bioseguridad de la explotación ganadera, no se han podido realizar las comprobaciones y mediciones pertinentes. Se solicitará autorización al responsable de la explotación para realizar visita de inspección y levantamiento de acta de la misma, en fecha convenida, para la realización de las comprobaciones necesarias in situ, cumpliendo con los criterios de bioseguridad".

La siguiente visita del funcionario municipal encargado de revisar las licencias de actividad se produjo el 12 de enero de 2022 y concluyó que "la granja había renovado sus instalaciones ampliando superficie construida" y que había inspeccionado visualmente las balsas de purines de las que tomaron fotografías "y no se aprecian desbordes ni falta o signos de roturas que puedan causar filtraciones". En cuando a la modificación de actividad, el funcionario municipal escribe en su informe que "el responsable de la explotación ha manifestado que se trata de un cambio de orientación productiva para producción de lechones, para lo cual disponen de la correspondiente autorización de ganadería firmada por el jefe del servicio de producción animal de la consejería, Enrique J. Navarrete".

Para Ecologistas en Acción “se pone de manifiesto que la Alcaldesa de Puerto Lumbreras ha silenciado las infracciones que se estaban cometiendo, además de omitir la realización de las inspecciones correspondientes y necesarias para su constatación”. Tampoco ha paralizado las obras.

Ecologistas en Acción también pide que sea citado en calidad de investigado el Jefe de Servicio de Producción Animal de la Dirección General de Ganadería y Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua, Enrique J. Navarrete Jiménez, por un presunto delito de prevaricación. "Deberá explicar cómo es posible que permita la actividad ganadera sin la obligatoria Declaración Ambiental".

Ecologistas en Acción también pide al juzgado que ordene el cese de la actividad porcina que se está llevando a cabo en las granjas objeto de investigación.

En el escrito dirigido al juzgado con fecha 13 de junio de 2023, la organización ecologista también pide al juez que dirija oficio al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para que aporte copa integra del expediente de infracción urbanística y que también dirija oficio a la Dirección General de Medio Ambiente para que aporte al juzgado expediente completo de la Autorización Ambiental Integrada.

Macrogranja cerdos El Campillo Puerto Lumbreras | Seprona

JISAP SE PRESENTA COMO GANADERÍA MODERNA QUE CUMPLE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La macrogranja investigada que ha promovido el empresario Juan Jiménez García, presidente de la empresa Jisap, y alberga 1888 cerdas reproductoras destinadas a la producción de lechones y sus propios lechones hasta los 20 kilos, se presenta como "una ganadería moderna" en su página web y presume de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2030. Concretamente, afirman cumplir: Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Objetivo 12: Producción y consumo responsable. Objetivo 13: Acción por el clima. Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres. Jisap tiene granjas ganaderas en varias provincias de España.

La empresa Jisap de Juan Jiménez García fue la encargado de construir la única residencia de personas mayores que hay en el municipio de Puerto Lumbreras con capacidad para 300 personas. Se trata de la residencia privada Puerto Sol que se inauguró en 2021 y que en este momento alberga a pocos usuarios dado su elevado precio de 1700 euros al mes. La residencia está pendiente de concertar plazas con la Comunidad Autónoma. A la inauguración asistió la alcaldesa Ángeles Túnez y Alfonso Jiménez Reverte, que es consejero delegado de la empresa Jisap.

Inauguración de la residencia Puerto Sol | Onda Cero

En las elecciones de autonómicas y municipales de 2019, la alcaldesa de Puerto Lumbreras, Ángeles Túnez, no dudó en vender la construcción de la residencia privada de mayores como un logro municipal como refleja el periódico municipal del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.