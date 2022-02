"Estuvieron durante todo el fin de semana intoxicando, desinformando y manipulando con mensajes que llamaban a la guerra santa porcina"

La concejal de IU en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, que esperaba en el salón de Plenos a que comenzara la sesión cuando un grupo de ganaderos irrumpió de forma violenta en el edificio y subió hasta la cuera planta con empujones y lanzando insultos e improperios, ha relatado a Onda Cero que no pasó miedo porque está acostumbrada a los insultos y a las amenazas de muerte anónimas que recibe desde hace tiempo por intentar poner orden en el sector ganadero, pero entiende que los vecinos que habían acudido al Pleno pasaran miedo "porque fue todo muy desagradable". "Empujones, gritos, decían que no íbamos a salir vivos. A mi me llamaron gorda e hija de puta. Estoy acostumbrada. Llevo seis años en esta batalla por ordenar el sector ganadero y el uso del suelo".

Denuncia amenazas de muerte

"Todas las amenazas de muerte que he recibido las he denunciado ante la Policía Nacional, pero entiendo que es muy complicado dar con los autores porque son anónimas y muchas llevan matasellos de Albacete. Entiendo que es un intento de amedrentarme y de que tenga miedo, pero si tuviera miedo no me dedicaría a la política. A vece me mandan recortes de prensa de personas asesinadas en países de Sudamérica por defender el medio ambiente" relata la edil.

Martín dice que todo lo ocurrido ayer "es fruto de la desinformación y la intoxicación a la que se han dedicado durante todo el fin de semana allegados y dirigentes del PP y de VOX en Lorca poco más o menos que llamando a la guerra santa porcina". "Si a ellos les vale lo que se organizó ayer por un puñado de votos, son indignos de ser representantes del pueblo de Lorca " dice Martín en referencia al concejal del PP, Fulgencio Gil y a la edil de VOX, Carmen Menduiña.

"Si se investiga al final se va a saber quiénes son los políticos instigadores" relata la edil de IU. "Me produce desazón que se pueda manipular de esa manera y hacer que a la gente le hierva la sangre. Me da pena porque si a los ganaderos les hubiesen explicado desde la verdad el cambio de la normativa urbanística, se habrían dado cuenta de que el Ayuntamiento de Lorca no era el lugar en el que descargar su ira".

Gloria Martín resalta que "la modificación del Plan General no afecta a a las granjas legalmente establecidas. No se pone en peligro ninguna instalación. No se le va a quitar el pan a nadie. Se está intentando que no se sigan construyendo explotaciones de miles de cabezas de ganado a menos de 1.500 metros de un núcleo de viviendas, un colegio o un consultorio médico".

"La gente de pedanías tiene derecho a respirar. Tienen derecho a que no se devalúen sus viviendas. Hay casas con una granja a menos 35 metros que no pueden ni tender la ropa en su patio porque huele a mierda" relata la edil de IU. "Todo eso hay que ordenarlo. Esto no puede ser el lejano oeste. Este sector tiene que estar ordenado y controlado".

La concejal de IU ha anunciado que van a denunciar ante Fiscalía las declaraciones de Francisco Román, que es uno de los responsables del sector ganadero, que culpó al concejal de IU, Pedro Sosa de provocar el asalto de los ganaderos cuando ese cordón policial se rompe a las 10.35 de la mañana y mi compañero Pedro Sosa estaba conmigo arriba desde antes de las 10.00 de la mañana. Es tremendo que intenten justificar lo injustificable e iremos a tribunales para que caiga sobre él todo el peso de la ley".