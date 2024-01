Ecologistas en Acción reclama más medidas para mejorar la calidad del aire

Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud denunciando un período continuado de contaminación atmosférica en el municipio de Murcia, a partir del 23 de diciembre debido a las emisiones del tráfico rodado, las actividades industriales y las quemas de residuos agrícolas. Se han producido superaciones diarias continuas de partículas PM10 y PM2,5, así como de dióxido de nitrógeno (NO2) desde el día 23 de diciembre en la ciudad de Murcia.

Reclaman medidas sanitarias para evitar los impactos en la salud publica derivados de este episodio continuo de deterioro de la calidad del aire en el municipio de Murcia y un mayor control de las personas de riesgo ante estos episodios continuados de contaminación atmosférica.

Ecologistas demandan a la Consejería información sobre si ha aumentado la asistencia a centros de salud y urgencias hospitalarias por enfermedades broncopulmonares o cardiovasculares durante este periodo extenso de contaminación atmosférica. También se necesita la elaboración de un informe sobre los impactos en la salud publica de la región por el deterioro de la calidad del aire.

Las partículas (PM10 y PM2.5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) se han convertido en como los contaminantes persistentes en la ciudad de Murcia durante el invierno. Varios grupos de población son más sensibles a los efectos sobre la salud: la infancia, las personas mayores, las personas con patologías previas broncopulmonares o cardio vasculares y ciudadanos haciendo ejercicios físicos intensos por ocio o trabajo durante los períodos de contaminación.

Investigadores del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)[1], han mostrado que los niveles elevados de contaminación atmosférica por partículas PM10 están asociados a un mayor riesgo de ictus isquémico, hemorragias graves y mortalidad por cualquier causa en pacientes con fibrilación auricular, que es la arritmia cardíaca más frecuente. La Sociedad Murciana de Patología del Aparato Respiratorio, integrada por médicos neumólogos y cirujanos torácicos de la región, ha reclamado un mejor control de las fuentes de contaminación atmosférica en la región, recordando que la mala calidad de aire no es un problema puntual. Los neumólogos señalan que protegerse frente a la contaminación atmosférica no solo ayuda a proteger la salud respiratoria sino la salud cardiovascular. No existe una contaminación del aire que sea de riesgo cero y es urgente poner en marcha políticas públicas contra la contaminación del aire, además de hacer recomendaciones a los ciudadanos

Ecologistas en Acción estima que hay que implementar y actuar con medidas concretas en el municipio, entre ellas: transporte público y aparcamientos disuasorios gratuitos no solo en Navidad un sino cuando se produzcan episodios de contaminación, una mejora significativa del transporte público, la reducción del tráfico rodado alrededor de colegios y escuelas infantiles, restricción del acceso del vehículo privado al casco urbano con el establecimiento de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el ordenamiento escalonado de la carga y descarga un control exhaustivo de las quemas agrícolas. Ecologistas reclaman también una reforma del Protocolo Anticontaminación de la ciudad de Murcia para incluir su activación cuando se superen los valores limite diarios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y una mayor coordinación entre el Ayuntamiento de Murcia, la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Salud.

La exposición continua y residencial a la contaminación atmosférica acorta la vida. El Instituto de Salud Carlos III, la referencia en epidemiología en el estado español, ha estimado en 3.500 las muertes prematuras anuales producidas por la exposición a corto plazo a partículas y ozono en la treintena de provincias españolas donde se ha encontrado una asociación significativa entre mortalidad y contaminación atmosférica.