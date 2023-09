Deniegan la beca comedor a una madre con dos hijas, víctima de violencia de género y que solo percibe el Ingreso Mínimo Vital

En la Región de Murcia una familia de tres miembros, por ejemplo, no debe ingresar más de 8615 euros al año para acceder a una beca comedor. Si se pasa aunque solo sea en 300 ó 400 euros, la consejería de Educación deniega la beca al incumplir los criterios de la convocatoria.

Ese es el caso de una madre de dos menores de 6 años escolarizados en un colegio del centro de Murcia, a la que este curso escolar la Consejería de Educación ha denegado la beca comedor pese a que es víctima de violencia de género, sufre una discapacidad reconocida y en su casa solo entran 369 euros al mes del Ingreso Mínimo Vital.

"El año pasado tuve algunos trabajo temporales y sobrepasé el umbral de renta por poco dinero y eso es lo que miran nada más, pero la realidad es que ahora no puedo trabajar por prescripción médica y en mi casa solo entran 369 euros del IMV. Así no se puede vivir. He reclamado ante la Consejería de Educación para que me concedan la beca comedor que mis hijas han tenido concedida desde educación infantil dadas las circunstancias" relata esta madre que prefiere no dar su nombre por miedo a que no atiendan su reclamación.

Umbrales renta para acceder a beca comedor | Onda Cero

Educación dará más becas a quienes cumplan los requisitos

Desde la Consejería de Educación informan de que han concedido ayuda asistencial de comedor a todos los niños que han pedido beca y que cumplen los requisitos.

Para la concesión de estas ayudas, el Gobierno de la Región toma de referencia el IPREM (que es el índice utilizado para ayudas y subvenciones) y lo incrementa entre el 12 y el 15 por ciento, con el fin de que el umbral de renta sea más alto y se puedan beneficiar de las becas asistenciales de comedor más familias.

No obstante, como 825 familias que cumplen los requisitos se quedaron sin beca comedor, el consejero Víctor Marín ha anunciado que van a incrementar la dotación presupuestaria en 740.000 euros.

En total, se destinarán 4,8 millones de euros a becas comedor este curso escolar. La dotación inicial era de más de 4 millones de euros. Con ese presupuesto se concedió la ayuda a 4.555 niños. Con la ampliación, en total recibirán estas ayudas de beca comedor 5.380 niños.

En Onda Cero hemos solicitado a la Consejería de Educación que informe de cuántas solicitudes de beca comedor han sido denegadas por incumplir los criterios de renta.

`

PSOE exige más becas comedor

La diputado del PSOE, Toñi Abenza, dice que es "indecente que solo 2 de cada 100 menores de la Región puedan acceder a la beca de comedor” según un informe de Save The Children.

La diputada socialista denuncia que el presupuesto para las becas de comedor lleva años congelado en cuatro millones de euros, que apenas dan para 5.000 ayudas, por lo que muchas familias que cumplen con los requisitos de renta no la reciben porque no hay suficiente asignación para todas

“La Región continúa a la cola del país en cobertura de becas de comedor escolar, que solo cubre al 2,12 por ciento del alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, el Gobierno de López Miras ha abandonado a su suerte a los centenares de menores que necesitan esta prestación" dice.

"El dato del informe de Save The Children es humillante para la Región y es responsabilidad de un PP que incumple sistemáticamente el Plan de Acción Estatal para Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030) que recoge, siguiendo los postulados de la UE, que los comedores escolares son esenciales para garantizar una alimentación saludable, así como el II Pacto de lucha contra la pobreza y exclusión social en la Región de Murcia y el Pacto por la Infancia promovido por UNICEF en 2016", ha comentado.

Abenza denuncia que "uno de cada tres menores, casi el 38 por ciento, se está quedando fuera del Estado de Bienestar, la seguridad y las oportunidades de las que disfruta el resto de la sociedad, fruto de casi tres décadas de inacción de los gobiernos autonómicos del PP".

El PP acusa al PSOE de mentir a la ciudadanía

El diputado regional del PP, Carlos Albadalejo, ha acusado al Partido Socialista de la Región de Murcia de “engañar a los ciudadanos” ofreciendo “datos erróneos que ni siquiera se han molestado en comprobar” sobre las becas comedor.

Albadalejo ha denunciado que el PSOE “toma como bueno un dato publicado por la entidad Save The Children, que se basa en la totalidad de los alumnos de la Región, incluyendo los de Educación Infantil, ESO, FP, Bachillerato y enseñanzas de régimen especial”, pero en la Región sólo hay servicio de comedor en Educación Infantil y Primaria, no en el resto de las enseñanzas.

Por ello, ha destacado que "cerca de 20.000 niños hacen uso del servicio de comedor escolar y, además, el pasado año unos 6.000 alumnos recibieron la ayuda asistencial de comedor, es decir, un tercio del total de niños que usan el comedor y casi un 70% de quienes piden la ayuda".