La declaración del pastel de carne como patrimonio inmaterial llega a los tribunales de justicia

La declaración del pastel de carne como patrimonio inmaterial BIC ha llegado a los tribunales de justicia después de que la Comunidad Autónoma denegara la petición de Huermur sin abrir un expediente administrativo. Cultura alegó que el pastel de carne no es un alimento talismán ni va ligado a ninguna costumbre o rito ancestral como informó Onda Cero.

Los pasteleros artesanos han defendido ante la juez la importancia y las tradiciones de la elaboración artesanal de este plato murciano con siglos de historia. Es más, Huermur aportará al juzgado una carta del cronista oficial de Murcia, Antonio Botías, con argumentos que respaldan su declaración con bien inmaterial puesto que su elaboración hunde sus raíces en la Edad Media. El pastel cuenta incluso con unas ordenanzas para su elaboración, dictadas en 1695 por el rey Carlos II. En la Murcia del siglo XVII se imponía una pena de dos años de destierro a quien "fuera osado gastar" en la elaboración de los pasteles "carne de cabra, ni oveja, ni carne mortecina de ninguna cosa". Además se imponía una multa qu ronda los 3000 maravedíes.

Huermur no entiende la actitud de la Consejería de Cultura oponiéndose a la declaración del pastel de carne como Bien de Interés Cultura de carácter inmaterial y no entiende que el Ayuntamiento de Murcia no se haya personado aún en la causa para defender la iniciativa que tantos beneficios económicos y turísticos reportaría al municipio de Murcia y a la Región.

Huermur remarca que la negativa de la Consejería de Cultura fue realizada de forma unilateral por el Gobierno, en un tiempo récord, y sin incoar el debido expediente BIC donde se pudiera tramitar y decidir debidamente si el Pastel de Carne en merecedor o no del reconocimiento como patrimonio inmaterial BIC.

En ese expediente, señala Huermur, se tenían que haber pedido los correspondientes informes consultivos a las reales academias de historia y bellas artes, al ICOMOS, o a la Universidad de Murcia, como refleja la legislación de patrimonio cultural y la cuantiosa jurisprudencia al respecto. Algo que no se hizo, y que es lo que ahora se solicita al TSJ.

La entidad conservacionista recuerda que la sidra asturiana, o la paella valenciana desde hace pocos meses, sí que cuentan con este reconocimiento y declaración como patrimonio cultural, por lo que no es de recibo que un plato tan murciano y con tantos siglos de historia y tradiciones como el pastel de carne no siga el mismo camino que en otras comunidades autónomas donde si valoran su gastronomía, historia y tradiciones. “El Gobierno Regional no se puede quedar atrás, y debe reconocer y valorar la gastronomía de su propia tierra”, señalan.

Otro ejemplo de la importancia del pastel de carne murciano es su aparición en obras maestras de la pintura española, como por ejemplo en el cuadro de Murillo “Niños comiendo pastel” pintado entre los años 1670 y 1675, y que se conserva actualmente en el Alte Pinakothek de Munich (Alemania). También es significativa, indican desde Huermur, la descripción que realizó el escritor y periodista José Martínez Tornel, que en 1876 fue nombrado archivero del Archivo Municipal de Murcia, cuando describió en el año 1894 el Pastel de Carne Murciano.

El Ayuntamiento de Murcia no se ha personado

La entidad conservacionista lamenta que el Ayuntamiento de Murcia, con el alcalde Serrano a la cabeza, ni se haya personado aún en la causa para apoyar y defender esta iniciativa sobre el patrimonio inmaterial tan beneficiosa para el municipio de Murcia, pese a ser plenamente conscientes de todos los trámites realizados y en curso. “No entendemos cómo el Consistorio no se ha personado en este juicio para apoyar algo tan murciano como el pastel de carne. En la vía administrativa previa ni aparecieron tampoco, es lamentable”, señalan desde Huermur.

Además, existen una serie de elementos que están vinculados al pastel de carne, como las pastelerías tradicionales o las plazas y lugares públicos vinculados con la ubicación de las pastelerías más antiguas y con la tradición de la elaboración del manjar. Entre estos enclaves destaca la plaza de las Flores, mientras que entre las pastelerías más emblemáticas se encuentran -Bonache elabora el pastel murciano desde 1828-, Zaher, Espinosa o Maite, entre muchas otras.

En este mismo sentido, los pasteleros le han mostrado a Huermur la necesidad de que el Día del Pastel de Carne vuelva a celebrarse en la plaza del Cardenal Belluga junto a la Catedral, y que los pasteles que se repartan ese día sean verdaderamente artesanos, de calidad y elaborados por los maestros pasteleros allí mismo, como originariamente se hacía en esta singular fiesta de municipio desde su inicio en 2009.

Huermur recurre denegación de testificales

El tribunal ha denegado que declaren como testigos el cronista oficial de Murcia, Antonio Botías, el ex alcalde Ballesta, el actual alcalde de Murcia, José Antonio Serrando y el presidente autonómico, Fernando López Miras, como había solicitado Huermur. El tribunal deniega las testificales al considerar que "esas personas no tienen conocimiento de los hechos que se debaten en el pleito para declarar como testigos".

José Ballesta, ex alcalde de Murcia | Huermur

La entidad conservacionista de la huerta ha recurrido la denegación al considerar que todos los testigos propuestos tienen un profundo conocimiento del tema que se trata y han sido testigos de la importancia y tradición del pastel de carne en Murcia.