La Consejería de Educación y Cultura ignora hasta tres requerimientos del Consejo de la Transparencia y niega información al Ayuntamiento de Mula

La Consejería de Educación y Cultura se niega a acatar la resolución de Consejo de la Transparencia que le insta a facilitar al Ayuntamiento de Mula información sobre los gastos efectuados por la Fundación Casa Pintada con dinero público. Y el Consejo de la Transparencia resolvió darle acceso a la siguiente información pública: "Solicitudes efectuadas por la Fundación Casa Pintada, si existen, para la disposición de fondos que constituía la dotación, así como las autorizaciones concedidas por el Protectorado, en su caso, a la Fundación Casa Pintada para la disposición de los fondos dotacionales que el Ayuntamiento de Mula le había venido entregando desde el año 2004 y que deben contar en el Libro de Registro de Fundaciones con carácter anual".

Ante la negativa de la Consejería de Educación y Cultura, el Ayuntamiento de Mula acudió al Consejo de la Transparencia que en diciembre de 2020 resolvió que la Consejería de Educación y Cultura debía atender la solicitud de información del consistorio muleño sobre los gastos efectuados por la Fundación Casa Pintada con los dos millones de euros que ha recibido desde 2005 del consistorio muleño, un dinero debe controlar el protectorado dependiente de la Consejería de Cultura.

Hasta tres requerimientos ha dictado el Presidente del Consejo de la Transparencia, Julián Pérez Templado, instando a la Consejería de Educación y Cultura a cumplir sus resoluciones y advirtiéndole de que el incumplimiento puede ser constitutivo de una falta muy grave según la Ley de Transparencia de la Región de Murcia y sancionado con multas que van desde los 30.000 hasta los 400.000 euros.

Dado que la Consejería de Educación y Cultura ha ignorado una resolución y tres requerimientos del Consejo de Transparencia, éste ha resuelto instar a la citada consejería a que proceda a incoar el correspondiente expediente sancionador, para depurar las responsabilidades disciplinarias en las que hayan podido incurrir sus autoridades, cargos públicos o empleados.

El Ayuntamiento de Mula debe pagar otro millón de euros a la Fundación Casa Pintada

El TSJ condenó en marzo de 2020 al Ayuntamiento de Mula a abonar un millón a la Fundación Casa Pintada. El TSJ consideró que el Consistorio muleño había incumplido el convenio de 2004 por el que se comprometía a entregar un mínimo de 300.000 euros al año a la Fundación Casa Pintada de la familia Cristóbal Gabarrón para la organización de actos culturales en el pueblo.

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha dicho que pedirán ayuda al ministerio para el pago de sentencias judiciales y poder así hacer frente al pago del millón de euros "pero antes de seguir pagando queremos saber qué ha hecho la Fundación Casa Pintada con los dos millones que ha recibido a lo largo de estos años y por eso hemos solicitado al Protectorado de Fundaciones dependientes de la Consejería de Educación y Cultura que aporte la justificación de gastos al tratarse de una dotación y no de una subvención. Hemos hecho lo que nos indicó el juez y es acudir al Protectorado de Fundaciones. Y no nos dan la información. Por ese motivo no nos quedó más remedio que acudir al Consejo de la Transparencia, pero vemos que la Consejería de Campuzano tampoco hace caso al Consejo".

Moreno no descarta acudir a los tribunales de justicia y denunciar a la Consejería de Educación y Cultura por incumplimiento de la Ley de Transparencia y por no acatar los requerimientos del Consejo de la Transparencia, puesto que ya hay sentencias recientes de inhabilitación de cargos públicos por un delito de vulneración de derechos cívicos, al denegar deliberadamente y de forma reiterada información público incumpliendo las resoluciones del Consejo de la Transparencia.

Lo único que ha recibido el Ayuntamiento de Mula, el 14 de mayo de 2021, es una comunicación del Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Autónoma en la que afirma que "poco puede hacer el Protectorado en lo referente a las ayudas públicas ya que su función se limita al examen meramente formal de las cuentas, lo que no incluye el correcto uso de los fondos públicos otorgados".

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, celebra que el TSJ no diese la razón a la Fundación Casa Pintada que pretendía hacerse con la propiedad del convento de San Francisco tras haber sido restaurado a lo largo de estos años con dinero público de las tres administraciones. El juez estimó que ese convento es y debía seguir siendo propiedad de todos los muleños.

La Fundación Casa Pintada se declaró en concurso de acreedores en 2017

La Fundación Casa Pintada se constituyó en 2004 como consecuencia de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mula y la Fundación Cristóbal Gabarrón, que tenía como objeto promocionar el municipio de Mula a través de la figura del artista de origen muleño Cristóbal Gabarrón. Entre los pactos alcanzados en el citado convenio se recogía una cláusula en función de la cual el Ayuntamiento de Mula se comprometía a colaborar económicamente con la Fundación Casa Pintada a razón de 300.000 euros al año.

Fundación Casa Pintada | Onda Cero

Como consecuencia de la crisis económica, en 2014 el consistorio muleño dejó de satisfacer las aportaciones económicas y la Fundación Casa Pintada fue declarada en concurso de acreedores el 26 de abril de 2017 pese a que cualquier disposición de fondos, dada la naturaleza fundacional de los mismos, la Fundación Casa Pintada precisaba de la autorización del Protectorado dependiente de la Consejería de Cultura. Hasta ese momento el Ayuntamiento de Mula había aportado a la Fundación Casa Pintada más de dos millones de euros.