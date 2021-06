Cesan a 12 técnicos de las direcciones generales de Medio Ambiente y Medio Natural

Nacho Álvarez ha relatado a Onda Cero que se trata de personal laboral que va encadenando contrato tras contrato desde 10 ó 15 años y que cesaron a finales del pasado mes de mayo. "Supuestamente los iban a recontratar a principios de junio, pero esos 12 técnicos siguen en sus casas con el atasco de expedientes que eso conlleva".

"Hemos pedido a Función Pública que esos técnicos renueven inmediatamente, pero nos han dicho que hay un problema presupuestario" dice Álvarez.

"Los técnicos de Agricultura no son los únicos afectados, hay un problema con todos los interinos de la administración pública cuyos puestos de trabajo peligran. La entrada de dinero europeo está supeditado a la rebaja del porcentaje del personal interino en las administraciones. En la comunidad el porcentaje de interinos es del 25-30 por ciento y hay que rebajarlo al 8 por ciento. Aunque no lo digan, lo que pretenden es hacer como un gran ERE y eliminar muchos puestos de trabajo de personal interino que afectaría a más de 3000 personas en la región".

Álvarez lamenta que el Secretario General de la Consejería de Agricultura, Víctor Martínez, aún no les haya recibido y advierte de que el ARCA que quiere la patronal CROEM "desgraciadamente sigue adelante. El diputado expulsado de Cs, Francisco Álvarez ya ha dicho que no habría ningún problema por su parte y que votaría a favor. Nosotros estamos totalmente en contra porque no habría control ambiental" dice el delegado de Intersindical-Servicios Públicos.