Una caravana de autobuses escolares recorrerá este viernes Murcia en defensa del sector

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia, FROET, ha iniciado ante la Asamblea Regional, coincidiendo con la celebración del pleno, un calendario de movilizaciones en defensa del transporte escolar. Las empresas no aceptan el cambio de las indemnizaciones al transporte escolar por el coronavirus por una prórroga del servicio hasta final de año, como les propone la Consejería de Educación. Además, recurrirán el convenio marco ante el Tribunal Contractual de Madrid.

Antonio Torres, secretario de la sección de viajes de Froet, ha lamentado además que "ha habido mala intención en las declaraciones de la Consejera Mabel Campuzano" al afirmar que “los promotores de las protestas han sido capaces de dejar a niños, incluso algunos matriculados en centros de educación especial, en las paradas de autobús”.

Afirmaciones que Torres desmiente rotundamente y asegura que “nosotros hemos avisado a todos los colegios y no lo ha hecho la consejería” y añade que han tenido sensibilidad también con los “alumnos de educación especial”. “Que no diga la consejera que hemos abandonado a los niños porque no es real”, ha señalado Antonio Torres.

Desde Froet insisten en que si no se prorroga el convenio actual del transporte escolar, del que dependen 700 familias, muchas empresas tendrán que cerrar. Además asegura Antonio Torres que el nuevo convenio marco “es malo para el tejido empresarial y para los trabajadores porque en nuevos convenios pequeños de varias rutas que se han puesto en marcha, los trabajadores han pasado a ser eventuales y a trabajar media jornada”.

Por otra parte, desde FROET niegan de forma “tajante y contundente” tener relación con supuestas amenazas y presiones a los funcionarios de la Consejería de Educación y Cultura, según ha hecho público la secretaria general de este departamento, María Luisa López.

La patronal murciana declina entrar en confrontación con la Consejería porque “ni es nuestro estilo, ni creemos que sea lo más adecuado para tratar de llegar a un acuerdo”, y prefiere seguir con su actitud reivindicativa “porque nos ampara la legalidad y estamos convencidos de que todo puede solucionarse si ambas partes quieren”.

Este viernes habrá en Murcia una caravana de entre 200 y 250 autobuses que transitarán por diversas calles, incluyendo la avenida de La Fama, sede de la Consejería de Cultura y Turismo.

Las empresas de autobuses asociadas a FROET también han decidido mantener su postura de no iniciar el próximo el curso escolar hasta que no se logre un acuerdo con la Consejería.