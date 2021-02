El AMPA del colegio Fernández Caballero sigue esperando que Educación les autorice el aula de conciliación que sí permite en concertados

El AMPA del colegio público Fernández Caballero espera desde noviembre que la Consejería de Educación responda de manera razonada a su petición de reabrir el aula de conciliación que consiguieron poner en marcha en el centro escolar sin coste alguno para la consejería y garantizado en todo momento las distancias de seguridad y la ratio de 20 alumnos por aula.

"El colegio se organizó con recursos propios y habilitó un aula de conciliación, pero en cuanto se enteró la consejería de Educación ordenó su cierre diciendo que no se trataba de la ratio por aula sino de reducir el aforo en el centro escolar" relata Iturbide que califica de "desastre" la semipresencialidad educativa. Iturbide tampoco entiende que la Consejería de Educación sí permita que los colegios concertados habilitar aulas de conciliación para niños de infantil y primaria "previo pago de los padres".

"La dirección del colegio Fernández Caballero no tuvo más remedio que acatar la orden de la consejería de Educación" relata la presidenta del AMPA "pese a que el aula de conciliación estaba atendido por profesores del propio centro escolar y los familias podían conciliar.

“La consejería ha ignorado que el CEIP Manuel Fernández Caballero es un colegio público de una sola línea con 225 alumnos y, por tanto, con un número bajo de alumnado matriculado que permite no tener aglomeraciones en zonas comunes del centro” dice Iturbide. Además, este curso ha desaparecido una de las dos líneas de 6ª de primaria con lo que se ha reducido significativamente el aforo del colegio.

"Hemos pedido a la consejería de Educación que autorice el aula de conciliación que tan buena acogida tuvo en el colegio por parte de profesores y familias para garantizar la estabilidad emocional de los niños, para que su aprendizaje no se vea afectado y para garantizar una conciliación laboral y familiar segura puesto que muchas familias se ven obligadas a recurrir a abuelos o a llevarles a academias las que lo pueden pagar donde se rompen los grupos burbuja" explica Iturbide.

Colegios concertados ofrecen aulas de conciliación

Ante el anuncio de algunos colegios concertados de recibir presencialmente a la totalidad de sus alumnos todos los días de la semana y el agravio que podía suponer respecto a colegios públicos, la consejera de Educación, Esperanza Moreno, dijo que "las normas en la Región de Murcia son iguales para todos, no son diferentes para los colegios públicos y los concertados; son las mismas para todos los centros sostenidos con fondos público" y añadió "si hay un centro educativo con una entidad privada, que ofrece un servicio en una instalación diferente, nosotros no entramos porque no es una competencia de la administración".

Moreno recalcó que en cualquier caso "los servicios que ofrezcan estos centros concertados no podrá ser educativo, porque no es el espíritu de lo que estamos dictando".

La Consejería de Educación desconoce cuántos colegios concertados de la región están ofreciendo aulas de conciliación "al tratarse de un servicio privado". "Como ya se informó a principios de curso, en caso de ofrecerlas, deberán estar ubicadas en lugares del centro educativo donde no aumente el aforo del mismo. Esas instalaciones deberán ser independientes al centro" afirman desde consejería.