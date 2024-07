El 60% de los murcianos cree que Vox ha abandonado los gobiernos de coalición por "otros intereses"

El 58,9% de los ciudadanos de la Región de Murcia cree que el compromiso para la recepción de menores extranjeros no acompañados (menas) no es el verdadero motivo por el que Vox ha dejado de apoyar los gobiernos de coalición autonómicos, sino que la formación que lidera Santiago Abascal ha dejado estos ejecutivos "por otros intereses políticos".

Así se desprende de la encuesta elaborada por el Grupo Especial de Investigación 'Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública' (CEMOP) de la Universidad de Murcia sobre la ruptura de la coalición del Gobierno regional entre Vox y PP.

Por contra, el 23,6% de los encuestados considera que la recepción de menores inmigrantes es el verdadero motivo para dejar de apoyar al PP; frente al 15,7% que no tiene una opinión formada al respecto, tal y como señala este estudio.

En concreto, la encuesta se ha basado en 1.028 entrevistas online realizadas del 12 al 18 de julio de 2024 en el ámbito de la Región de Murcia a personas de 18 y más años empadronadas en el ámbito de estudio. El error estadístico máximo de los datos totales obtenidos con esta muestra, asumiendo los estándares del muestreo aleatorio simple, es del 3,1%, con una probabilidad del 95,5%.

Así, el 66,3% de los ciudadanos de la Región de Murcia está de acuerdo con que las comunidades autónomas colaboren en el reparto de inmigrantes menores no acompañados para evitar que una comunidad como Canarias asuma a todos los que lleguen a sus costas; frente al 23,6% de los encuestados que decía estar en desacuerdo con esta medida; y el 8,3% que dice no tener una opinión formada al respecto.

Por otro lado, el 65,2% de los encuestados está de acuerdo con que la Región de Murcia se haya comprometido a acoger a 16 inmigrantes menores no acompañados que en la actualidad están en centros de recepción en Canarias; frente al 26,3% que está en desacuerdo con ello; el 6,3% que dice no tener una opinión formada al respecto; y el 2,2% que no desea contestar.

FUTURO DEL GOBIERNO REGIONAL

Por otro lado, el 40,1% de los encuestados considera que, en el caso concreto de la Región de Murcia, la salida de Vox del Gobierno regional generará poca inestabilidad al nuevo gobierno del PP en solitario; frente al 19,9% que cree que esto ocasionará bastante inestabilidad; y el 19,7% que considera que no generará ninguna inestabilidad.

Solo un 5,7% cree que este escenario generará mucha inestabilidad al nuevo gobierno del PP en solitario; y un 13% de los encuestados afirma que no tiene una opinión formada al respecto.

A partir de ahora, el 29,8% de los encuestados considera que el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, y el PP debería gobernar en minoría llegando a acuerdos puntuales con Vox o con el PSOE de manera indistinta en la Asamblea; frente a un 26,9% que cree que debería convocar elecciones anticipadas.

Asimismo, el 18,7% estima que López Miras y el PP debe gobernar en minoría llegando a acuerdos puntuales con el PSOE en la Asamblea; y el 12,2% considera que debe gobernar en minoría llegando a acuerdos puntuales con Vox en la Asamblea. El 11,8% no tiene una opinión formada al respecto.

BLOQUEO DE INICIATIVAS POLÍTICAS EN LA ASAMBLEA

Por otro lado, al 34,6% de los encuestados le parecería muy mal que Vox bloquee todas las iniciativas políticas del PP en la Asamblea Regional, incluyendo los presupuestos regionales para 2025; a un 21,3% le parecería mal; y a un 7,3% le parecería regular.

Por contra, a un 12,6% de los encuestados le parecería muy bien que Vox bloquee todas las iniciativas políticas del PP en la Asamblea Regional, incluyendo los presupuestos regionales para 2025; y a un 7,4% le parecería bien.

Asimismo, el 29,1% de los encuestados considera que el PSOE debería dar su apoyo para evitar el bloqueo de las cuentas públicas si Vox se opone a todas las iniciativas políticas del PP, especialmente a los presupuestos de 2025; mientras que un 24,2% sostiene que los socialistas deberían abstenerse en ese hipotético escenario.

Igualmente, un 23,1% de los encuestados cree que el PSOE no debería apoyar ni abstenerse; y el 19,9% no tiene una opinión formada al respecto.

Finalmente, el 61,8% de los encuestados cree que Vox, tras retirar su apoyo al Gobierno regional de Murcia, debería también retirarse de los ayuntamientos donde gobierna con el PP; mientras que el 24,1% considera que no debería retirarse de los acuerdos municipales.