"Si Tornel quiere el Real Murcia para él, que así sea, pero que asuma toda la responsabilidad, gestión y pagos"

La situación en el Real Murcia CF no está siendo sencilla. Con el panorama deportivo desolado, a punto de consolidarse un descenso de forma matemática aunque ya sea virtual, con una afición enfadada y con un equipo que no ha rendido en el terreno de juego en una temporada crucial donde la Real Federación Española de Fútbol implantó un cambio de formato. Con Julio Algar y Adrián Hernández fuera del club pimentonero, siendo el director deportivo y el entrenador que comenzaron este proyecto y que finalmente ha quedado dinamitado, el rumbo de los pimentoneros está a punto de llegar a final de la 2020/21 sin nada en juego.

El desánimo ha generado malestar entre diferentes miembros de la cúpula del Real Murcia, que están "muy enfadados" porque se sienten señalados por el presidente: "La cosa está muy mal. El presidente se dedica a sacar los cuchillos", admiten desde dentro. Máxime cuando, tal y como admiten las fuentes consultadas: "Los últimos 375.000€ han salido de la gestión del Consejo de Administración del Real Murcia, que son los que están financiando el club y permitiendo que este siga pagando", palabras a las que ha podido tener acceso la radio. Continuando con la molestia, algunos incluso se plantean si continuar: "Si Paco Tornel quiere el Real Murcia para él, que así sea, pero que asuma toda la responsabilidad, toda la gestión y todos los pagos", declaran desde la parte alta del Enrique Roca.

Es por eso que, para finalizar, alegan que mañana en la reunión del Consejo, se aclararán diversos temas: "El Consejo de Administración está bastante enfadado. Veremos a ver qué ocurre mañana en la reunión", sentencia una de las personas, dejando claro que la concentración en las oficinas del estadio Enrique Roca de mañana va a estar bastante caldeada.

Por otro lado, otra de las explicaciones que da una segunda voz autorizada habla de fiasco: "Lo que es evidente es que a Julio Algar y a Adrián Hernández lo pusimos entre todos y han fracasado, por lo tanto nosotros también lo hemos hecho. Y por el momento, Loreto también lo está haciendo. Eso son números y es innegable", se expresa con rotundidad para Onda Cero.

Sin embargo, según ha podido saber esta cadena, una tercera declaración desvía la mirada a Mauricio García de la Vega: "La situación es mucho mejor que en noviembre de 2018, pero no vamos a engañar a la gente. Nos está costando mucho ingresar dinero en el Real Murcia y hasta que no consigamos desvincular a Mauricio García de la Vega no se va a recuperar la estabilidad económica e institucional", finaliza la tercera fuente consultada.

Las últimas horas están siendo vertiginosas para un Real Murcia que ya piensa en la 2021/22, donde se situará, salvo sorpresa de última hora, en la cuarta categoría del fútbol español. Ahora se encuentran inmersos en la búsqueda de un proyecto y de un director deportivo al que encomendarle la tarea de recuperar el tercer escalón futbolístico.