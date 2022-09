Un UCAM sorprendido se marcha a Zaragoza

No hay tiempo para lamentarse. El equipo que lidera Sito Alonso no tuvo el inicio esperado el jueves contra Río Breogán, donde cayó por catorce puntos. Los nuevos fichajes, todavía por aclimatarse, estuvieron lejos del nivel esperado. Pero la plantilla murciana ya viaja a Zaragoza para el encuentro contra Casademont del sábado. Los maños también perdieron el pasado jueves en Santiago, así que los ánimos tampoco estarán muy candentes. Eso sí, el entrenador madrileño de UCAM no podrá contar con un Sadiel Rojas, sancionado igual que en la primera cita anual.

Dos equipos que el año pasado tuvieron dinámicas muy diferentes y que quieren equilibrar el contador de partidos con una victoria y una derrota en la primera semana de Liga Endesa.