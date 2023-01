El Real Murcia tendrá que pasar por el aro del Córdoba si quiere a Adrián Fuentes

Diferentes equipos de la antesala del fútbol profesional quieren a Adrián Fuentes. El delantero, que no está teniendo todos los minutos que le gustaría en el Córdoba, tiene una situación límite.

El pasado fin de semana le pidió al club que le dejara salir si no le podía garantizar minutos o continuidad en el equipo. Dos entidades deportivas han mostrado interés y han avisado: "Si sale del Córdoba, yo lo quiero". Pero ahora mismo no parece que vaya a conseguir la carta de libertad. Las propuestas del Badajoz, Mérida y Alcoyano ya están descartadas por Fuentes y su gente, que tienen a la entidad pimentonera y otra detrás como principales competidoras de las ocho o nueve primeras propuestas que fueron llegando desde el inicio del mercado.

El ariete quiere jugar en el Córdoba y quiere renovar con los blanquiverdes, pero no piensan lo mismo en las oficinas del Nuevo Arcángel. No ven con malos ojos que salgan, pero no gratis. De hecho, el director deportivo del Córdoba ha dicho públicamente que quieren una cantidad: "Creemos que es razonable", apunta. Juanito ha dejado una curiosa frase sobre el tema: “Imagínate que se va gratis y nos vacuna en playoffs, se me caería la cara de vergüenza”.

Por otro lado, su entorno cercano confirma a esta redacción que no hay números ni ofertas concretas por diferentes temporadas al jugador porque lo primero es llegar a un acuerdo con el conjunto andaluz. En definitiva, están tranquilos porque en el caso de que el futbolista no juegue en un nuevo club en este mes de enero, firmará para irse libre la próxima temporada.

Escucha la historia completa con la última hora que nos anota el compañero de Onda Cero Córdoba, Antonio David Jiménez.