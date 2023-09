Rafa Nadal reconoce que le gustaría jugar con Carlos Alcaraz en las Olimpiadas

En una reciente entrevista concedida al diario deportivo AS, el tenista español Rafa Nadal reveló su entusiasmo por la posibilidad de competir junto a la joven promesa del tenis español, Carlos Alcaraz en la próxima edición de los Juegos Olímpicos. La declaración de Nadal ha generado gran expectación entre los aficionados al tenis y seguidores de ambos tenistas.

Nadal, quien es ampliamente reconocido por su pasión por los Juegos Olímpicos y su compromiso con representar a España, no pudo ocultar su deseo de compartir la cancha con el talentoso Alcaraz en este prestigioso evento deportivo. "Me gustaría jugar las olimpiadas una vez más. No te voy a engañar, todo el mundo sabe que siempre he sido un amante de los JJOO. He vivido momentos increíbles de convivencia, de ver lo que es el deporte en esencia pura", expresó Nadal durante la entrevista.

El ganador de múltiples medallas olímpicas, que ha sido un referente en el tenis mundial durante más de una década, destacó la posibilidad de formar un equipo con Carlos Alcaraz, quien en los últimos años ha cautivado al mundo del tenis al llegar a las semifinales del US Open, ganar Wimbledon y realizar una destacada temporada en el circuito ATP, además de muchas semanas como número 1 del ranking.

"Nunca he tenido ni la más mínima conversación con él en ese sentido, pero bueno, para mí, pues claro que también me gustaría, y sería una buena motivación, un aliciente más para mí, poder cerrar mi ciclo olímpico jugando con Carlos, con todo lo que está consiguiendo él, y con los jóvenes, y con el gran futuro que tiene por delante", afirmó Nadal.

Las declaraciones de Nadal han suscitado el interés de los aficionados al tenis y han abierto la puerta a la especulación sobre la posibilidad de ver a esta formidable dupla española compitiendo en un futuro cercano en los Juegos Olímpicos. La unión de la experiencia de Nadal y el talento emergente de Alcaraz promete ser un espectáculo emocionante y un motivo de orgullo para el tenis español.

Los fanáticos del tenis esperan con ansias cualquier desarrollo futuro en esta emocionante posibilidad de ver a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz representar a España en las Olimpiadas, lo que podría ser un hito memorable en la rica historia del deporte español.