Pedro Acosta: "Me ha cambiado la mentalidad en Moto2, el sábado ya se hace la mitad de carrera"

El tiburón de Mazarrón está de vuelta. Después de vencer el campeonato del mundo de Moto3 en la pasada temporada y tener una adaptación difícil a Moto2, el joven de la Región de Murcia vuelve a dar que hablar. Acosta reconoce que están llegando los resultados ahora y que "los demás lo empezaron mejor" la temporada. Sin embargo, es optimista: "Poco a poco está llegando el trabajo que teníamos que haber hecho desde el principio", dice.

Sobre el cambio de Moto3 a Moto2 han cambiado las tornas: "No es el cambio de moto, sino de mentalidad. En Moto3 me daba igual salir el veinticinco, y ahora en Moto2 al salir el doce ya me cuesta remontar la carrera. Hay que tener claro que el sábado se hace la mitad del trabajo", apunta el mazarronero.

Por último, un Acosta que está centrado en sus habilidades y no tanto en su máquina. Desde América "no están tocando nada en la moto" y que ahora está más preocupado en su pilotaje en la pista, finaliza.