Miguel Serna: "En Yecla viví tres años de comunión entre vestuario, afición y directiva que es raro que se vuelva a repetir"

El UCAM Murcia aspira a lo máximo. Ha empezado de forma excelente como local, pero insuficiente como visitante. En ese aspecto, el proyecto universitario reciben a los del altiplano este domingo en el Besoccer La Condomina con la intención de seguir su buena racha vistiendo la azulona. Será un choque emocional para Miguel Serna, el guardameta murciano que ha vuelto a Segunda Federación para liderar el vestuario murciano.

¿La visita del Yeclano Deportivo es un partido especial?

Sí, por supuesto. La verdad es que tengo un recuerdo tremendo y unas alegrías inmensas vividas en mis temporadas en el Yeclano. Es un cariño especial al club, a los aficionados y la ciudad.

No sé cómo se da la circunstancia para que firme en el UCAM.

He tenido varias propuestas de equipos de Primera Federación, seis o siete, y les estoy muy agradecido. Pero era un momento de apostar por un proyecto nuevo, darle continuidad un poco a una estabilidad emocional, familiar, situacional también. Y ahí apareció el UCAM. Y bueno, lo teníamos muy claro, nos acercamos posturas relativamente pronto. Trabajar con Miguel y con Antonio fue relativamente muy sencillo, porque nos dieron muchas facilidades. Luego conocí a Víctor Cea, el entrenador y fue el detonante para tomar una decisión y estar hoy en día aquí en la UCAM. Y muy contento con mi decisión y con el proyecto.

¿Y el equipo? En casa el equipo tiene buen rendimiento pero fuera de casa todavía no ha podido sumar tres puntos.

Sí. A nivel de números sí, pero a nivel de sensaciones quizá no se reflejan en cuanto a números, porque de hecho para mí contra el Betis hacemos la mejor primera parte de la temporada, una de las mejores, y nos vamos sin premio. En casa no sé si con un fútbol más o menos brillante, pero estamos sacando los partidos. A nivel físico creo que estamos muy bien y estoy convencido de que los resultados van a llegar. Somos un equipo prácticamente nuevo, que estamos todavía en una fase inicial. Ya empezamos a jugarnos lo que realmente buscamos y que no queremos que se nos vaya el objetivo, que es estar lo más cerca del primero en estas próximas jornadas. Enlazando victorias consecutivas, dos o tres victorias, vuelves a coger esa bombona de oxígeno que es necesaria en estas primeras jornadas. Estoy convencido de que tenemos plantilla, tenemos equipo, tenemos recursos para cumplir los objetivos.

Imagino que el ascenso directo es el objetivo.

Sí, el objetivo es el ascenso y si es de forma directa, mejor. Un gol, una acción, incluso una posición puede marcar el devenir de un ascenso. De momento vamos a pensar en la liga regular, tenemos que pensar que el partido más importante del año que es el domingo y es una realidad, porque si no ganamos es una situación que se puede retornar complicada.

No sé si te da tiempo para ver a otros equipos como el del Yeclano Deportivo.

Sí, es uno de los equipos que primero miro cómo ha quedado el fin de semana, porque lo te decía al principio, es un cariño especial. Fueron tres años muy intensos, una comunión entre vestuario, afición, directiva especial, que es muy raro que se vuelva a repetir en el fútbol. Agradecimiento eterno a toda la familia del Yeclano y, por supuesto, tengo ese cariño y esa ilusión de ver cómo van sacando sus partidos, de ver cómo consiguen ascensos, de ver cómo casi la temporada pasada se enganchaban en la zona de playoffs y al final, por detalles, no lo consiguen. Ya te digo, es un equipo al que llevo en el corazón y ojalá que les vaya bien y que puedan cumplir sus objetivos en los próximos años.

¿Y te ha dado tiempo a ver al Real Murcia?

Sí, hablo con compañeros y me comentan un poco la situación. Es un cambio muy drástico el que se ha vivido este año. De 24 jugadores que éramos de la plantilla, continúan tres. Hay un número de bajas importante y es un equipo que corazón, por nacimiento, y donde empecé con 11 añitos al club, pues sigo. Estoy convencido que por proyecto y por plantilla tienen para para estar más arriba de lo que están actualmente. Estoy convencido que lo van a sacar porque por jugadores no tienen nada que mostrar a nadie.

Has citado antes a Víctor Cea, ¿Qué que le gusta tanto a los jugadores?

Es un entrenador muy cercano que sabe tratar a cada uno con lo que necesita. Nos trata a todos de diferentes, pero con una peculiaridad, que es la forma de ser de Víctor. Creemos mucho en la forma de entrenar, en la forma de trabajar, en muchos de sus proyectos. Y tiene esa capacidad de hacerte creer que si Miguel Serna tiene que ser delantero y va a hacer 20 goles en la temporada, lo pone delantero y va a hacer 20 goles. Tiene esa capacidad de convicción y de creencia que es muy necesaria para un entrenador.

¿Sentís presión institucional a la hora de conseguir el objetivo por parte de UCAM?

Presión siempre hay. Tenemos que ser conscientes también y no somos un equipo o somos bastantes jugadores con cierta experiencia y veteranía que tenemos que saber que cuando firmamos aquí firmamos con un objetivo, unas condiciones y que nos van a poner esos medios para que podamos cumplirlo. El club nos pone todas esas facilidades y somos nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico, los que tenemos que responder. A partir de ahí, dentro de cada uno, habrá gente que haya mejor una presión u otra, pero que, naturalmente, la necesidad de ganar y ese carácter competitivo y, como dice el eslogan del club, espíritu inquebrantable, se tiene que aplicar jornada a jornada, partido a partido.