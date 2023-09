Marcos Mauro: "Voy con el termómetro del equipo y no estoy como me esperaba"

El Real Murcia trabaja sin descanso para cambiar la dinámica. Marcos Mauro, defensa central del equipo grana, concedió una entrevista ONDACERO este mediodía en la que compartió sus pensamientos sobre el comienzo de la temporada actual. El jugador expresó su preocupación por el rendimiento del equipo hasta el momento y señaló que no están alcanzando las expectativas que tenían al inicio de la campaña.

"No es el inicio que esperábamos", declaró Mauro de manera franca, reflejando la frustración que siente el equipo en este momento. "No pensé que íbamos a encontrar esta situación", añadió, indicando su sorpresa por los desafíos que han enfrentado hasta ahora.

El defensor no huyó de la responsabilidad por el mal arranque en la Primera Federación: "Yo voy con el termómetro del equipo y no estoy como me esperaba", reconoció el argentino, que además opinó que parte del problema podría estar en la "falta de interpretación al tiempo de los partidos".

Para mejorar la situación y recuperar el apoyo de la afición, Mauro señaló la importancia de darle "una pizca de alegría" a los seguidores. "Es difícil pedirle algo a la gente, tenemos que hablar poco y trabajar", agregó, enfatizando la necesidad de que el equipo se enfoque en el trabajo duro para mejorar el desempeño general de los pimentoneros.

Por último, Mauro destacó que Gustavo Munúa es un entrenador que está "muy encima del jugador" para corregir los errores y aportar soluciones.