Juanma Bravo: "Ojalá Alcorcón y Real Murcia asciendan a Segunda División"

Un futbolista con un crecimiento brutal. Juanma Bravo (1998, Murcia) ya tiene experiencia en Segunda División y sabe defenderse ante los grandes. El centrocampista vive su tercera temporada consecutiva con la Agrupación Deportiva Alcorcón, club que descendió este verano al fútbol de bronce. No obstante, los alfareros están segundos en el grupo I y precisamente venció este fín de semana al Córdoba. En el encuentro, el murciano cerró el partido con el último gol del choque (3-0). "Esta temporada vamos a dar caña", dice Juanma.

Recién llegados de LaLiga, el objetivo de los madrileños no es otro que volver a la élite: "Casi toda la plantilla somos de Segunda División y nos hemos acomodado bien a la categoría", apunta.

Sin embargo, Bravo ha crecido como jugador y como persona. Recuerda que el inicio "fue duro" pero que le ha servido para madurar. El futbolista, que fue adquiriendo protagonismo en el club madrileño se vio frustrado en la pasada temporada, ya que una lesión le obligó a parar en seco y pasar por el quirófano, cuando mejor se estaba encontrando.

En cualquier caso, Juanma sigue desarrollándose y a sus 24 años se siente importante en el Alcorcón. Eso sí, en una Primera Federación que, para el jugador, "le queda mucho que mejorar" como competición aunque se nota que los clubes van profesionalizándose poco a poco.

¿Juanma Bravo volvería a casa?

El futbolista es casero. Le encanta la capital del Segura, pero ahora está "feliz" con la entidad alfarera, donde ha crecido y se siente valorado dentro en el sur de la capital española. Eso sí, dice que le encantaría que "Alcorcón y Real Murcia fueran primeros y ascendieran"; y por otro lado, no descarta volver en el futuro: "Es una pregunta que todos los jugadores que han estado tiempo en un equipo se hacen. No podría decirte que no, igual en un futuro llega ese día, pero ahora estoy a gusto en Alcorcón". Sentencia un Juanma Bravo cercano, amigable y del que todo el mundo tiene buenas palabras por su personalidad y su trato en el mundo del fútbol de la Región de Murcia.