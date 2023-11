Iker Guarrotxena: "Miro la clasificación y me entra la mala hostia"

El centrocampista Iker Guarrotxena (Bilbao, 1990) ha cogido muchísima energía desde la llegada de Pablo Alfaro. Se le aprecia desde el césped con más personalidad, vigor y confianza. Aunque no quiere centrarse en "individualidades", el futbolista grana tiene claro que puede ser un fin de semana óptimo para darle la vuelta a los malos resultados del Real Murcia.

P. ¿Cómo ha cambiado el equipo en estas dos semanas?

R. Cuando hay un cambio de entrenador, pues siempre hay un giro, siempre hay un cambio de mentalidad y aire fresco. Pablo y el cuerpo técnico han venido con muy buena energía, han venido con mucha positividad, han querido mantener lo bueno que teníamos hasta ahora y añadir y sumar un plus más que de momento nos está haciendo mejorar en cuantas sensaciones y ahora esperemos que desde el fin de semana cambie desde la clasificación.

Parece que su papel en la plantilla ha cambiado radicalmente.

Tampoco hay que darle mucha importancia ahora mismo a las individualidades, porque al final esto se trata de cambiarlo entre todos. Es una dinámica y se modifica en los entrenamientos, en el día a día y trabajamos para que luego el míster elija once que crea más conveniente. Todos tenemos que estar preparados, es verdad que para mí ha sido una alegría el poder reencontrarme con él, poder ganar confianza en mí mismo y, bueno, creo que hay que seguir en esta línea y ahora mismo las sensaciones están siendo mejores.

"No tenía constancia de que Alfaro fuese a venir ni intercambiamos ningún mensaje"

Viendo el pasado encuentro en Alicante, no se le dan mal ese tipo de partidos.

Bueno, al final se trata de adaptarse. Como bien dices, Pablo también es un entrenador que pide eso, que demanda eso, ¿no? El ser camaleónicos, el adaptarnos a la situación que tenemos enfrente, porque al final habrá campos que nos gusten más, que nos gusten menos, pero los dos equipos juegan en el mismo campo. Entonces, si ellos se adaptan más que tú y están más mentalizados de que el partido va a ser de X forma, pues van por delante.

¿Cuando llega Pablo Alfaro te pregunta antes de firmar o no sabía nada?

No, en absoluto. Le tengo estima porque al final en Miranda fue un entrenador que me dio confianza, con el que me sentí muy cómodo y con el que se ganó el respeto de la gente siendo una persona respetuosa. Entonces, ese tipo de gente a mí me gusta y lo que transmite, la energía, como te he dicho antes, pero aquí no tenía ni constancia ni conocimiento de que de que él iba a venir. Cuando leí que él iba a venir, pues me dio una alegría y también por él, porque creo que es un buen sitio para él, un proyecto en el que puede hacer cosas bonitas.

Pablo Alfaro es un entrenador muy normal, como lo es Ernesto Valverde. Tienen mucho conocimiento y saben transmitir, pero no tienen unas excentricidades fuera de lugar

¿Qué nos puedes contar de aquella época en la que coincidiste con Alfaro?

Lo que le caracteriza es que es un entrenador muy normal y hoy en día la palabra normal creo que está infravalorada, porque al final cada uno tenemos nuestras diferencias, o formas de ser y actuar, pero para un entrenador una cualidad muy importante para mí es la normalidad. Cuando he coincidido con Ernesto Valverde, por ejemplo, es un entrenador con mucho conocimiento. que saben transmitir, pero que a la vez son normales, que no tienen unas excentricidades fuera de lugar ni nada. Ayuda mucho en el día a día al jugador de ganar confianza y bueno, aparte de sus conocimientos y de su experiencia tanto como jugador como entrenador en equipos de talla mundial.

¿El partido contra el Málaga es especial?

Sí, al final es un partido que cuando sale el calendario lo señalas y que te apetece jugar, pero tampoco podemos podernos olvidar el resto de partidos.

¿Miras la tabla? ¿Tienes oportunidad para ver después la tabla o eres de los típicos que dices que no quieres verla, ni quieres hablar de ello? ¿Cómo es eso?

Bueno, inconscientemente al final lo miras, ¿no? Porque te pica por dentro, porque te ves ahí y te entra la mala hostia, pero bueno, creo que ahora mismo, es verdad, que las notas se ponen en junio. Hay que tener calma, por ahí van los tiros. El mantener la templanza, mantener la confianza en el grupo, que yo creo que está intacta y a partir de ahí, pues cogiendo confianza con resultados, ya que con sensaciones pues están siendo ya diferentes, entonces creo que a partir del primer resultado, pues puede venir un punto de inflexión.

¿Puede ser buen momento enfrentarte contra el Málaga?

No le doy mucha importancia a otros resultados. Tiene que picarnos, el llegar de no consiguir los tres puntos y desde ahí pues pues intentar ir a por ellos.

¿Confías en las estadísticas, Iker?

En absoluto.

Hay una que argumenta que en las últimas jornadas que el Real Murcia ha metido a más de la mitad del estadio de afluencia, no ha ganado.

Las estadísticas ahí están para romperlas. Es un buen fin de semana para enganchar a la gente desde el transmitir, desde la pasión, desde el alma y aparte desde el resultado.