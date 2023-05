Dani Vega: "El fútbol tiene guardado algo bonito al Real Murcia"

Dani Vega ha sido uno de los jugadores más importantes del Real Murcia en esta temporada 2022-23. El atacante se ha desenvuelto en la banda y también como delantero. Los siete goles durante la campaña le avalan. Este fin de semana visita a su exequipo, el Alcoyano, con la camiseta pimentonera. Tiene grandes amigos allí, pero también asume que le gustaría darle "tres puntos al Murcia con un gol mío", dice Vega.

La previa del partido viene marcada con el lío formado con las entradas para El Collao y el hacer de los alcoyanos con los aficionados del Murcia que aprovecharon un fallo de los locales. "Al terminar el hemos comentado lo de las entradas, no entendemos muy bien lo que ha pasado, la verdad".

El Murcia, no obstante, no olvida el cruel desenlace del pasado domingo contra el Castellón. El empate en el 96 y el disparo al palo de Romera en el 98 fue "muy duro", pero Dani Vega se muestra optimista: "Estoy seguro que el fútbol nos tiene guardado algo bonito". En cualquier caso, en la plantilla grana hacen algunas cuentas para las últimas dos jornadas y las opciones que tienen. Para el ariete es un error: "Tenemos que ganar para abrirnos puertas de cara a los playoffs", declara.

La renovación, muy cerca

El año ha sido positivo para Vega, pase lo que pase en el final. "Cuando llegué al Real Murcia me propuse ser importante en el equipo. He madurado como futbolista. Aunque en la segunda vuelta tuve problemas personales, me rehíce y los goles me han dado confianza".

Dani Vega, por otro lado, ha hablado sobre su contrato: "Termino el 30 de junio, pero tengo una cláusula de renovación por 25 partidos como titular", apunta el atacante. Quiere quedarse y ascender con el club pimentonero, con quien se siente importante y querido, aunque también se ha sincerado: "No soy tonto y todos queremos estar en la élite, así que cuando termine la temporada hablaremos".