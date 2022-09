Andrés Silvente: "Volver a casa será muy bonito"

La vida de Andrés Silvente ha cambiado radicalmente. El delantero murciano se desvive por el Real Murcia. Reconocido aficionado y apasionado por los colores pimentoneros junto a su familia, este fin de semana tendrá el corazón partido. La SD Logroñés, su actual club, le ha dado la confianza desde el primer día y Andrés valora mucho el cariño de la entidad riojana. "Ya me hicieron una oferta en enero, esto me demuestra que aquí me querían y me conocían bien", apunta el delantero murciano.

Aficionado confeso del Real Murcia

Pese a que Manolo Molina y Mario Simón consideraron que Andrés Silvente no tenía sitio en el conjunto grana en Segunda Federación, una temporada después se enfrentan ambos en la categoría de bronce. No obstante, tiene claro que "volver a casa después de unos meses es muy bonito en lo personal, y en lo profesional es muy positivo", determina un jugador que no guarda rencor por las decisiones deportivas que se tomaron.

El ariete niega que esa presión de la gente pueda ser perjudicial para el Murcia, todo lo contrario, cree que al final beneficiará al club pimentonero cuando "empiece a conseguir resultados en casa".

Un Andrés Silvente que es duda para la próxima jornada en el Enrique Roca porque tuvo un gol en el último partido y se le salió el hombro, además de un golpe en la cabeza del que está recuperándose.