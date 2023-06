Álex Rubio, primer fichaje estival del Real Murcia

Los pimentoneros están tardando más de lo que debieran en la llegada del técnico y hay oportunidades que no se pueden escapar. El nuevo director deportivo, Javi Recio, espera con ansia la llegada del nuevo entrenador para poder trabajar codo con codo con la planificación de la plantilla. No obstante, hay situaciones de mercado con las que el club no puede demorar.

Es el caso de Álex Rubio, el primer fichaje de los pimentoneros en este 2023-24. Se trata de un delantero con un brillante futuro y que recientemente llega de ser pichichi en el grupo murciano de Tercera Federación con el Muleño, un equipo de la zona baja. El ariete, que ocupa ficha sub23 y que hizo 20 goles, tenía un montón de pretendientes.

Es que Real Zaragoza, Cádiz, Mallorca y Albacete insistieron en las últimas semanas en su incorporación. Quien parecía estar más cerca aún fue el Cartagena, que a punto estuvo de concretar su fichaje. Todos ellos querían a Rubio para su equipo filial, por lo que la oferta pimentonera para el primer equipo sedujo al jugador para finalmente recalar en el Enrique Roca.

Es el primer fichaje de la era Javi Recio en Murcia. No parece ser un perfil de renombre para que la campaña de abonados pegue un subidón inmediato, pero todo el mundo habla maravillas de Álex Rubio, su olfato goleador y su capacidad de liderazgo.

Falta por ver qué papel desempeñará en las filas del Real Murcia y si le da el nivel para la Primera Federación, pero no sorprendería que fuera una llegada para completar la plantilla y asegurar su progresión de cara al futuro real.