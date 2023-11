Alberto González: "Los favoritos del grupo están arriba excepto el Real Murcia, tenemos que ser realistas"

El jugador pimentonero lleva muchos meses vistiendo la camiseta. La situación de Alberto González y toda la plantilla del Real Murcia está siendo crítica. Los resultados no salen y las críticas no cesan con la marcha del equipo. González expresó su preocupación sobre el rendimiento del equipo en lo que va de la temporada.

"Está siendo un inicio malo. Los grandes favoritos están arriba, excepto nosotros, y el Córdoba nos hizo tres goles, el Ibiza otros tres y el Málaga cuatro", declaró Alberto, destacando las dificultades que han enfrentado en la fase inicial de la competición ante muchísimos conjuntos.

El jugador compartió su opinión de la campaña, admitiendo que el equipo no ha logrado cumplir con lo que se esperaba. "Personalmente está siendo complicado porque teníamos unas expectativas muy altas y no somos capaces de enlazar buenos resultados", afirmó.

González también hizo hincapié en la influencia de los cambios en el cuerpo técnico, destacando las diferencias entre Gustavo Munúa y Pablo Alfaro en el día a día del equipo. "Se nota el cambio en el día a día entre Gustavo Munúa y Pablo Alfaro en el ritmo y la forma de competir", expresó.

Con tres partidos restantes antes del parón, González subrayó la importancia de obtener resultados positivos durante este período de adaptación. "Quedan tres partidos para el parón y en este mini periodo de adaptación tenemos que sacar resultados, ya sacaremos el buen juego", afirmó con determinación.

El defensa central también abordó la preocupación por la falta de goles, señalando la responsabilidad compartida en toda la plantilla. "No metemos goles y es preocupante por el nivel que tenemos en la gente de arriba. Todos tienen muchísimo gol y quizás si no llegan, sea culpa del resto del equipo porque no les damos opciones", concluyó González, dejando entrever la necesidad de una mejora colectiva para revertir la situación actual del Real Murcia.