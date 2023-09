Albert Luque JR: "Salí del Eldense en busca de minutos y cuando el UCAM llamó, no dudé en aceptar"

Los jugadores han venido al UCAM para conseguir el ascenso. Este mediodía Albert Luque JR se ha pasado por el programa deportivo de ONDACERO para compartir sus primeras impresiones de su nuevo club. El joven talento con experiencia en categorías superiores y un ascenso en Segunda RFEF, ha llegado al Murcia con el objetivo claro de conseguir el ansiado ascenso.

A pesar de un comienzo complicado en la temporada, Luque JR mantiene un espíritu optimista. "La categoría es complicada", reconoció, "pero el pasado fin de semana se vio otra imagen del UCAM contra el Orihuela". A pesar del empate, el equipo demostró un rendimiento mejorado que da esperanzas de que puede cambiar los resultados como visitante pronto.

Mi tío es mi referente profesional y personalmente

El joven jugador también reveló que su tío, el mítico delantero español Albert Luque, es su referente tanto en el ámbito futbolístico como personal. "Me asesora en todo", afirmó con admiración. Su experiencia en categorías superiores y el ascenso que logró en Segunda RFEF le han proporcionado una valiosa perspectiva que espera compartir con su nuevo equipo. "Salí del Eldense en busca de minutos, y cuando el UCAM llamó, no dudé en aceptar", confesó Luque JR, destacando la oportunidad que le brindó el club universitario. Ahora aterriza en Murcia, donde "tanto la ciudad como el club me han sorprendido, son mucho mejor de lo que me esperaba", admitió entre risas, subrayando la hospitalidad y la calidad de sus nuevos compañeros.

Con respecto a su nuevo entrenador, Víctor Cea, Luque JR solo tenía elogios. "Me transmite mucha confianza, es muy cercano y eso me gusta. Me pide que disfrute, que tenga libertad en el campo y que si me lo paso bien, voy a rendir bien", expresó.

El UCAM y sus seguidores pueden estar seguros de que Albert Luque JR está decidido a dejar huella en el equipo y contribuir en la búsqueda del ansiado ascenso. "Es pronto para hacer valoraciones, pero este fin de semana en casa tenemos que sumar de tres", concluyó con determinación. El futuro del UCAM parece prometedor con la incorporación de este talentoso delantero.