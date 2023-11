Vol. 345 'Actividad física y deporte'

Estimado oyente, por poco que me conozcas sabrás que mi actividad favorita es pinchar música.

Si me habéis echado de menos haciendo NMHA es porque me fui hasta China tras los pasos de mi fotógrafa favorita. Bastante satisfecho eso sí, habiendo actuado como M. Lacroix en un par de ocasiones justo antes, aunque en la primera no se respetase la sesión conceptual que había preparado entorno al deporte. Tras un mes desconectado de la rutina, a mi regreso he enfermado (levemente) y actualmente vuelvo a sufrir la señal de alarma de mi cuerpo lesionado (crónicamente). Desde ya, he manifestado a amigos y familiares que entre mis buenos propósitos para el año nuevo tengo: retomar mi condición de yogui, volver a patinar y, si consigo vencer la pereza, practicar natación. Además de reducir en todo lo posible las horas de trabajo al ordenador, mi talón de Aquiles –a la par que conducir–. Para ello, he comenzado a tomar todas las precauciones ergonómicas a mi alcance.

El licenciado en las ciencias que hoy diseccionaremos, David Tébar Almansa, afirma que «La Actividad Física moderada es saludable pero el Deporte por definición no, ya que persigue un logro y, por tanto, machaca el cuerpo de quien lo practica para intentar conseguirlo. Un indicador de ello, es que prácticamente no existen deportistas de élite (o alta competición) adultos».

Desde que recuerdo, la asignatura Educación Física ha sido considerada como una 'María', al igual que Música o Artes Plásticas. Sin embargo, la última pandemia nos debería haber enseñado que precisamente estas disciplinas son fundamentales para el desarrollo del ser humano. La gente experimentó 'la necesidad' de hacer actividades físicas (como andar, bailar, escalar, montar en bici, …), así como escuchar o interpretar música y expresarse artísticamente. También, según 'opina de que' mi hermano, «La educación en un futuro próximo se basará, (no tan) casualmente, en tales materias, junto a las capacidades para relacionarnos y trabajar en equipo. Ya que los conocimientos podremos adquirirlos a través de otros medios, gracias a la tecnología».

A colación, quién no ha citado alguna vez el Mens sana in corpore sano del satírico poeta romano Juvenal, hoy en día tan cuestionado.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical