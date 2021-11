Vol. 287 "Falso"

Presumimos de ser las generaciones mejor formadas de la Historia y pareciera que hoy tenemos a nuestro alcance toda la información del mundo. Sin embargo nos la cuelan continuamente, y la mayor parte de las veces no nos damos ni cuenta. Bulos, fake news, conspiranoias, impostores, mentiras o simples equívocos forman parte de nuestro día a día. En ocasiones, aunque no seamos promotores, somos colaboradores necesarios en la difusión de la desinformación y nos deberíamos hacer cargo de esa responsabilidad.

Nos cuesta entender que lo verosímil no tiene por qué ser verdadero. Que Dolores Vázquez tuviera un ‘perfil delincuencial verosímilmente considerado’ no la convierte en asesina. Nos lo enseñaron los cuentos infantiles y parece que lo hemos olvidado: ni las cosas no son lo que parecen ni algunas personas son lo que dicen ser. Sin ir más lejos, a Miguel Tébar y a mí se nos llama ‘expertos’ en este programa. Ahí lo dejo.

Hoy vamos a hablar de ‘fakes’ y falsedades, y el motivo no es otro que la conferencia que va a impartir mañana Joan Fontcuberta en Murcia. Fontcuberta es un fotógrafo y ensayista empeñado en que nos cuestionemos continuamente la naturaleza de la imagen y su capacidad para decir la verdad. Él nos advierte de la peligrosidad de las fotografías y nos anima a acercarnos a ellas a partir de la duda o la sospecha. No se trata de simple desconfianza sino más bien de prudencia.

Texto: Tatiana Tereshkova