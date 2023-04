Conoce los horarios y detalles del festival

WARM UP Estrella de Levante confirma los horarios para la quinta edición del festival que se celebrará los días 28, 29 y 30 de abril en el recinto de La Fica y presenta también la programación por escenarios que está diseñada para crecer en intensidad conforme transcurra la noche. El festival murciano celebra una de las ediciones más diversas de WARM UP Estrella de Levante, con nombres consolidados y con una programación ecléctica a la que se suma, como novedad, Wisemen Project e INNMIR, en el segundo Escenario del recinto de La Fica durante la Welcome V Aniversario del día 28 de abril que se unen a los ya confirmados Miss Caffeina, Kasabian, Ojete Calor y ELYELLA.

Un line-up de altura que convertirá de nuevo a #WARMUP2023 en uno de los primeros grandes festivales de la temporada con grandes nombres como con Franz Ferdinand, Hot Chip, Vetusta Morla, Viva Suecia o Iván Ferreiro, que pisarán el Escenario Estrella de Levante, o los murcianos Varry Brava, Cariño y Carlos Sadness entre otros que pasarán por el segundo Escenario del recinto de La Fica.

También todos los asistentes podrán disfrutar de nuevas apuestas como Hope Tala, Judeline, Baiuca, Chimo Bayo o Cala Vento, entre otros nombres, que serán los protagonistas del Escenario Enae Business School, es precisamente en este escenario donde, La Élite Big Show sustituirá, por cuestiones de salud, a Mujeres con un espectáculo de luces y pantallas que no dejará indiferente a nadie. Los bailes, un año más, estarán en el Escenario Elf Bar donde tanto los lives de Nico B., Ralphie Choo, Namasenda o pablopablo se unirán con los dj set de Miqui Brightside, Yung Prado, Sofía Kourtesis o Fernanda Arrau en una zona perfecta para los amantes de la pista.

Con este anuncio, la organización del festival termina de encajar tres días llenos de música que prometen dejar para el recuerdo este quinto aniversario y que se podrán intercalar con los planes de día propuestos por la iniciativa de la propia organización “Somos Murcia” que ofrece diversas actividades culturales de forma gratuita y para todos los públicos desde el 23 hasta el 30 de mayo por diversos lugares de la ciudad sin dejar de lado los ya conocidos ‘Secret Shows de Estrella de Levante’, dos conciertos secretos que tendrán lugar el miércoles 26 y el jueves 27 de abril en la Sala de Catas.

Entradas de día y abonos #WARMUP2023

Los abonos tanto para los dos días de festival como el pack de abonos para #WARMUP2023

más la Welcome Estrella de Levante están a la venta en warmupfestival.es/abonos/ o en

Entradas.com.

PROGRAMACIÓN RECINTO DE LA FICA

Viernes 28 de abril

Apertura de puertas: 19:30h.

ESCENARIO 2

20:00h: Wisemen Project

22:00h: INNMIR

00:00h: INNMIR

ESCENARIO ESTRELLA DE LEVANTE

20:45h: Miss Caffeina

22:45h: Kasabian

00:45h: Ojete Calor

02:30h: ELYELLA

Sábado 29 de abril

Apertura de puertas: 17:30h

ESCENARIO ESTRELLA DE LEVANTE

19:15h – Temples

21:25h – Viva Suecia

23:50h – Franz Ferdinand

2:15h – Moderat

ESCENARIO 2

18:10h – Natalia Lacunza

20:20h – Guitarricadelafuente

22:45h – Amaia

1:10h – León Benavente

3:20h – Second

ESCENARIO ENAE

17:45h – Maestro Espada

19:35h – Ron Gallo

21:25h – Judeline

23:10h – Hope Tala

0:50 – Baiuca

2:30h – Niña Polaca

4:30h – Chimo Bayo

ESCENARIO ELF BAR

19:00h – Cutre *LIVE*

19:45h – REM DJs

20:45h – Nico B. *LIVE*

21:30h – Miqui Brighside

23:00h – Ralphie Choo *LIVE*

00:00h – Fernanda Arrau

1:30h – Yung Prado

3:00h – Carrie Palmer

4:30h – Cool Nenas

Domingo 30 de abril

Apertura de puertas: 17:30h

ESCENARIO ESTRELLA DE LEVANTE

19:15h – Iván Ferreiro

21:25h – The Kooks

23:40h – Vetusta Morla

2:05h – Hot Chip

ESCENARIO 2

18:10h – Cariño

20:20h – Carolina Durante

22:35h – Carlos Sadness

1:00h – Dorian

3:20h – Varry Brava

ESCENARIO ENAE

17:45h – Marta Movidas

19:45h – Trashi

21:00h – R. Márquez y Bronquio

23:00h – Yo la tengo

1:00h – Cala Vento

3:05h – La Élite Big Show

4:25h – Flash Show DJs

ESCENARIO ELF BAR

19:00h – Blanco Palamera *LIVE*

19:45h – Stereo DJs

20:45h – Pablopablo *LIVE*

21:30h – Beatrix Weapons

23:00h – Namasenda *LIVE*

00:00h – Brava

1:30h – El cuerpo del disco

3:00h – Sofia Kourtesis

4:30h – Yahaira

Esta es la programación de Somos Murcia 2023:

Lunes 24 de abril

21:15h: Filmoteca

Proyección: 'Muchas gracias por venir', documental de Ginebras

Martes 25 de Abril

20:00h: Molinos de Río

Inauguración #WARMUP2023

- Desfile de moda

- Exposición

20:45h: Filmoteca

Proyección y concierto: ‘No es país para viejos’, película de Joel Coen acompañada del

concierto de Kokoshca

20:30h: Sala Revolver

Concierto de Monteperdido

Miércoles 26 de Abril

20:00h: Teatro Circo

Concierto de _Juno

20:30h: Sala de Catas Estrella de Levante - Espinardo

Secreto show - Acústico

20:30h: Sala Mamba!

Concierto de Parquesvr y Alien Tango

21:15h: Filmoteca

Proyección: ‘Berlín Bouncer’, documental de David Dietl

22:00h: Distrito 13 Club

Concierto de LVL1

Jueves 27 de Abril

20:00h: Espinardo

Secret show - Acústico

20:00h: La Yesería

Presentación del libro ‘Un día en la vida’ de Pau Roca

21:15h: Filmoteca

Proyección: ‘Jane by Charlote’, documental biográfico de Charlotte Gainsbourg

21:30h: Sala Musik

Concierto de Tristán

21:30h: Sala Rem

Concierto de Apartamentos Acapulco

22:30h: Garaje Beat Club

Concierto de La Élite

6:00h: Garaje Beat Club

After

Viernes 28 de Abril

20:00h: La Yesería

Presentación del libro ‘Aquí vivía yo: una emocional de mis 25 años en el ‘FIB’’ de Joan Vich,

presentado por Ángel Sopena

21:15h: Filmoteca

Proyección: ‘Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC’ documental dirigido por Danny

Garcia

6:00h: Garaje Beat Club

After

Sábado 29 de Abril

11:45h: Plaza Romea

Concierto de The Yellow Melodies

11:45h: Plaza de los Apóstoles

Concierto de LimaLimón

12:00h: Plaza los Perros

Concierto infantil de Malvariche

13:00h: Plaza Romea

Concierto de Dani

13:00h: Plaza de los Apóstoles

Concierto de Anabel Lee

14:20h: Plaza Romea

Concierto de Pipiolas

14:20h: Plaza de los Apóstoles

Concierto de Camellos

17:00h: Basabé

Market

21:15h: Filmoteca

Proyección: ‘Triana Pura y Pura’ película-documental dirigida por Ricardo Pachón

6:00h: Garaje Beat Club

After

Domingo 30 de Abril

12:00h: Plaza Romea

Concierto de Ganges

12:00h: Plaza de los Apóstoles

Concierto de Se Ha Perdido Un Niño

12:30h: Plaza Los Perros

Concierto infantil de Dr. Sapo

13:20h: Plaza Romea

Concierto de Perdón

13:20h: Plaza de los Apóstoles

Concierto de Tiki Phantoms

14:20h: Plaza de los Apóstoles

Concierto de Tito Ramirez

14:45h: Plaza Romea

Concierto de PutoChinoMaricón

17:00h: Basabé

Market

18:00h: Filmoteca

Proyección: ‘Ennio El Maestro’’ pelicula- documental dirigido por Giuseppe Tornatore

Artistas confirmados para la Welcome V Aniversario:

Kasabian

Ojete Calor

Miss Caffeina

ELYELLA