El comité de empresa de Navantia piden un refuerzo de la plantilla

Además, solicitan la aplicación inmediata del 3.5% contemplada en los Presupuestos Generales del Estado. No van a realizar prolongaciones de jornada, no trabajarán sábados, domingos ni festivos, hasta que no les den una solución. Esto afectaría a cumplir los plazos de la construcción, puesta a flote y entrega de los cuatro submarinos S-80. Hablamos con el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Sánchez Cañavate