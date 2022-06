Esta semana en "Tu Canción", recordamos algunos temas de la cantante americana Suzi Quatro, que triunfó en los años 70 y parte de los 80, con temas como "If You Can´t Give Me Love", "I Maybe Too Young", "The Kids Of Tragedy" y cerramos con la canción que le encumbró "Stumbliin In", junto al líder de los Smokies, Chris Norman