Esta semana dedicamos "Tu Canción" a un grupo cristiano estadounidense que triunfó en los años 90, los "Sixpence none the Richer", liderados con la voz inconfundible de Leigh Nash.

Repasamos algunos temas como "There She Goes"; "Melody Of You"; "Too Far Gone" y cerramos con la canción más conocida del grupo incluida en su tercer Álbum "Kiss Me"