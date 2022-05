Esta semana en "Tu Canción", rendimos homenaje a "Vangelis". Evángelos Odysséas Papathanassíou, falleció la semana pasada por Covid y nos dejó muchos y grandes temas para el recuerdo, como "Deborah"; "To The Unknown Man"; "Le Enfant"; "Blade Runner"; "1492 Conquest Of Paradise" y cerramos con un tema que triunfó mudialmente gracias a la película "Carros de Fuego", que ganó 4 Oscars en 1981, mejor película, guión, vestuario y banda sonora.