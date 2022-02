Esta semana en "Tu Canción", recordamos a Gary Brooker, cantante y vocalista de la banda inglesa "Procol Harum", que falleció hace un par de días y que será siempre recordado por una canción `A Whiter Shade Of Pale´, además también escucharemos otros temas como `As Strong As Samson´, `Conquistado´, `The Truth Won´t Fade Away´ y `Limelight´ con Alan Parsons Project