El espacio de hoy, lo dedicamos a IMAGIN, que acaba de cumplir 50 añso. Rercordamos la publicación de este álbum de John Lennon, su segundo disco en solitario tras la disolución de los Beatles.

Recordaremos temazos como "Jealous Guy", `Crippled Inside´, `How do you sleep´, `Oh Yoko´ y finalizaremos con el clásico de los clásicos y uno de los más escuchados en la historia de la música `Imagine´