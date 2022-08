No Parlamento galego

O PP vota en contra da comparecencia do presidente da Xunta polo caso da paciente falecida en Baltar (Sanxenxo)

Durante o debate os populares deron máis datos sobre este suceso. Entre outros, indicaron que a denuncia foi tramitada polo persoal do centro de saúde xa que o relato do marido da víctima non correspondía co estado na esta que chegou ao PAC. Crónica do debate no seo da mesa da deputación permanente da nosa compañeira Marta Rodríguez.