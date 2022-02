Celta de Vigo

...Yal fin, Balaídos se rindió a Brais Méndez

A Brais Méndez no le ha resultado ni sencillo ni rápido meterse en el bolsillo a su propia afición. Hasta hace bien poco, el canterano celeste era discutido, en ocasiones silbado, y sus haters se hacían notar. No pocas veces fue sustituido entre división de opiniones. Le achacaban indolencia, falta de trabajo, actitud displicente.... posiblemente una falsa apariencia derivada de su propia gestualidad, y que no hacía justicia a la verdadera aportación del talentoso zurdo.

Rubén Rey