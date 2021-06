Con Víctor Blanco y Luis Cerdeira.

Noticias 13.40, Vigo y área metropolitana.21/06/2021

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, critica, en Vigo, al gobierno de Pedro Sánchez por no concretar en que circunstancias no será obligatorio usar mascarilla. El presidente gallego ya adelanta que será necesario portar, siempre, una mascarilla aunque no sea obligatorio su uso. El BNG le pide a Concello y Xunta que busquen soluciones que eviten las retenciones en los accesos al IFEVI. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, critica a la Xunta por su gestión en la tramitación de la candidatura de Ribeira Sacra a patrimonio de la humanidad. Quejas por la celebración de botellones en el casco vello de Vigo, que provocan peleas e inseguridad.