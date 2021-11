Problemas para recibir al Barcelona

De los cinco jugadores del Celta que vieron amarilla, es Brais Méndez el que cumple ciclo de cinco amarillas, y por tanto cumplirá el partido de sanción; ya no volverá a jugar hasta después del parón de selecciones. Por su parte, Santi Mina sufría un pinchazo muscular. Las primeras exploracxiones en el propio estadio no presagiaban buenas noticias, con lo que parece bastante complicada su presencia en el encuentro del próximo sábado. Además, el capitán Hugo Mallo descansó en Vallecas por problemas de lumbalgia. Del once inicial ante el Rayo, destacó la ausencia de Iago Aspas, que pactó con Coudet descansar en esta cita para dosificar esfuerzos. El de Moaña ingresó en el césped en el minuto 78.