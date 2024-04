Los alumnos del IES de Beade siguen sin poder beber agua del grifo

La comunidad escolar del IES de Beade sigue sin poder beber agua del grifo, ya que no existe ningún tipo de notificación oficial, y por escrito, que certifique quehan descendido los altos niveles de metales detectados. La directora del centro sí reconoce que de forma telefónica se le ha comunicado que ya no se detectan elevados niveles de plomo. En todo caso hasta que no sea oficial, no se recomienda beber agua del grifo. El centro pone a disposición del alumnado, del profesorado y de los trabajadores del instituto agua embotellada.