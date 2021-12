MFT, tras su victoria en las primarias del PP de Vigo: "Aquí no sobra nadie"

"Aquí no hay vencedores ni vencidos. Gana Vigo y gana el partido. No sobra nadie", recalcaba Fernández Tapias, quien reiteró su deseo de liderar la candidatura del PP a las próximas elecciones locales. "Ése es mi deseo, pero no es algo que dependa de mí. Lo importante es reconstruir el partido, con lealtad, y trabajando todos en la misma dirección para colocar al PP en el lugar que le corresponde. Por mi parte, me siento agradecida y satisfecha con los resultados", indicó la Delegada en la sintonía de Onda Cero Vigo.