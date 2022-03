Acuerdo para los Vigueses Distinguidos, polémica por la Medalla de Oro de la Ciudad

Fronte ao consenso, á decisión unitaria e partidista. Así valoran os grupos da oposición do concello de Vigo a decisión do goberno municipal de conceder a medalla de ouro da cidade a Isabel pardo de Vera. Mentres, o alcalde Abel caballero, culpa apo PP d que Vigo sea sen AVE e afirma que os proxectos que están en marcha son gracias á valentía da actual secretaria de estado. Sobre a proposta de BNG e Marea para que a medalla se lle concedese aos sindicatos ao cumpirise 50 anos das movilizacións en Vigo e Ferrol de 1972, Caballero afirmou que se preparan actos conmemorativos e que non lle va a dar leccións de sindicalismo.

A cerimonia de entrega desta polémica distinción será esta tarde. Onde tamén se entregarán os VIgueses Distnguidos, neste caso sí houbo unanimidade de todos os grupos políticos para a concesión destes galardóns.