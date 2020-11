O presidente da Xunta comparecerá este mediodía para dar conta das medidas do comité clínico

Suben os casos activos, a presión sobre os hospitais e o número de contaxios detectados por PCR

Hoxe son 9.642 os casos activos, 266 máis que no anterior reconto e as mortes subiron a 951, tras as sete comunicadas na pasada tarde.