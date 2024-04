Las obras de la rua do Pombal comenzarán dentro de un mes y ampliarán la acera próxima a las viviendas además de carril bici

El concejal de Obras Xesus Domínguez señala en ONDA CERO que las obras en la rúa do Pombal que comenzarán previsiblemente en el mes de mayo “é intención primar a calidade do acabado e non ter problemas derivados no futuro”. La obra en O Pombal se hará entre Campiño da Ferradura y la intersección con la travesía del Cruceiro do Galo, con un plazo de actuación de ocho meses. Esta reurbanización en O Pombal pasará por la ampliación de la acera próxima a las viviendas, la colocación de pasos peatonales elevados para la reducción de la velocidad del tráfico rodado y la renovación de servicios: abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, gas natural y telecomunicaciones.

También se instalarán jardineras, asientos, papeleras y farolas que servirán de línea de protección discontinua entre el tráfico y los peatones. En el lado opuesto, al lado del muro, se hará un borde de piedra granítica para separarla de la calzada. La zona central de la vía, en donde la acera alcanza un ancho de 3,10 metros, se habilitará zonas de carga y descarga.

El viceportavoz del PP José Antonio Constenla recuerda que “Santiago a partir de septiembre/ octubre suele llover en cantidades importantes y esperemos que el grueso de las obras esté agilizado lo antes posible”. Constenla muestra sus dudas “con el carril bici, porque hay que intentar darle una continuidad porque nace y muere de la nada”

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños, que celebró en ONDA CERO su 55 aniversario, señala que la del Pombal “es una obra delicada xa que é una rúa que acarrea moito tráfico en un espacio tan emblemático con isntitutos e gran volumen de circulación de vehículos”. Muíños muestra su preocupación por la instalación del carril bici o porque tema de los contenedores de basura “para o que hai que garantir a seguridade vial dos veciños”

La portavoz municipal de Compostela Aberta María Rozas destaca que el el Pombal “ se fará unha obra integral cun orzamento elevado de 800.000 euros” y “se vai facer un cambio de calado” porque “haberá novas canalizacións e será un cambio importante nesta rúa e a mellor”