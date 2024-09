Las obras de humanización de la avenida Rosalía de Castro de Milladoiro comenzarán en un par de semanas

El alcalde de Ames Blas García avanza en ONDA CERO que “no prazo dun par de semanas, máis ou menos empezarán a traballar as máquinas nos carrís en dirección Padron para o inicio das obras de humanización da avenida Rosalía de Castro do Milladoiro”. Blas García señala que próxima mente “se vai a sacar a información das alternativas para os veciños para ir a Santiago e saír do Milladoiro” y añade que “a empresa fai meses que está xa traballando na topografía da zona e en poucos días comezarán os traballos na avenida Rosalía de Castro”. Blas García recuerda que es un tramo “polo que pasan diariamente 30.000 vehículos” y cree necesaria la humanización de la avenida principal del Milladoiro en donde se reducirán los carriles, se instalará carril bici y superficie arbolada y zonas verdes. Además “se van a informar ós veciños do Milladoiro dos viais alternativos para que os veciños non teñan que cruzar o Milladoiro”

Blas García explica en ONDA CERO que la intención es que "a rúa quedará con dous carrís, un de subida e outro de baixada, con dúas rotondas unha á alrtura da rúa da Cruxa e outra á altura da rua Madalena e vanse ampliar as beirarrúas". García añade que "tería un carril bici a un dos lados". Una humanización que contemplaría "a eliminación dunhas 20 prazas de aparcamento" en un proyecto que "se contempla dende a rotonda das galanas ata a rotonda da SC-20"

Por otra parte, el alcalde de Ames señala en ONDA CERO que “estou esperando a que a alcaldesa de Santiago nos traslade algún tipo de información” con respecto a la comarcalización del parque de Bomberos