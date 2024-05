El PP compostelano exige al gobierno local que “ponga a grabar las cámaras de videovigilancia” ante el aumento de la criminalidad en Santiago

El PP de Santiago denuncia el aumento de criminalidad en Compostela, apuntando a datos del Ministerio del Interior que cifran en 4.778 el total de delitos cometidos durante 2023 en la ciudad, casi un 4% más que en 2022. Para el PP de Santiago el Gobierno local compostelano no ve lo que la ciudadanía lleva percibiendo y denunciando en los últimos meses y deja claro que no le parece "rentable" invertir en seguridad porque que las cámaras de videovigilancia y de Smartiago no están grabando. El concejal del PP José Ramón de la Fuente cree que las cámaras de videovigilancia “ pueden ayudar en las investigaciones".

De la Fuente explica que "desde hace tiempo hemos advertido al Gobierno local de este aumento de la criminalidad" e incluso "hemos llevado al Pleno diversas iniciativas", en relación con las denuncias del PP sobre la falta de efectivos en los cuerpos de seguridad en Santiago. José Ramón de la Fuente reclama que “el Ejecutivo local que gestione con el Estado el incremento de los efectivos de las policías Local y Nacional, pero o no se hizo nada o no nos consta"