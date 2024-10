Taxistas de Santiago defienden la apertura de expedientes a una decena de vehículos por no respetar los turnos en Lavacolla: "hubo días con 50 vehículos en el aeropuerto y paradas vacías en el centro"

El presidente de la Asociación de Taxistas de Santiago Jesús García celebra en ONDA CERO que el Concello de Santiago tramite expedientes contra una decena de vehículos que fueron detectados incumpliendo los turnos en el aeropuerto de Lavacolla porque "había días con 50 vehículos no aeroporto e paradas vacías no centro da cidade". Jesús García señala que "por nós, de maravilla" estas sanciones que califica de "algo moi positivo" porque "se trata de que todos andemos ben". Se trata de "unha medida enm consenso co Concello para mellorar o servizo na cidade, pero lamentablemente hai compañeiros que van por libre"

Los taxistas de Santiago señalan en ONDA CERO que "temos unha cidade moi pequena cunha densidade de tráfico brutal". Jesús García, presidente de los taxistas de Santiago asegura en ONDA CERO que uno de los principales problemas de la ciudad es la falta de un plan de movilidad en condiciones. García cree que "hai que limitar o acceso de tantísimo coche a zonas máis céntricas de Santiago como son praza de Galicia, Senra ou Virxe da Cerca"